伯朗咖啡館概念店全新開幕 首度推出威士忌桶陳咖啡

伯朗咖啡館洞察品牌咖啡廳未來趨勢，投入超過半年時間，完成位於台北市南京東路、建國北路口的全新概念店改造，成功打造出更年輕、更具都會生活感的全新品牌概念店。金車關係事業咖啡事業部品牌主任李家迪表示，目前全台共有13家伯朗咖啡館，其中6家為大型店、7家是小型店；未來小型店將以服務外帶需求為主，「其餘5家大型店，將順應地域特色，量身打造出不同風格的伯朗咖啡館」，預計2026年底以前將完成系列改造工程。

除積極打造品牌概念店，品牌精神象徵「Mr. Brown伯朗先生」也改採全新插畫風格，以更輕盈、更隨興的當代筆觸，讓伯朗先生俏皮地換上四季時裝，傳遞熱愛生活、享受每一刻美好的精神。

呼應南京商圈商辦大樓林立、白領族群眾多的區域特色，伯朗咖啡館概念店整體風格立基於都會生活風調性，3層樓各提供不同功能。1樓規劃為「精品手沖吧」，2樓以「大客廳」為設計出發點；3樓則以「交誼廳」為設計核心，同時還設有可供計時租借的會議室空間與「咖啡實驗室」，供未來有講座需求時使用。

在餐飲方面，也做了全面更新，特別邀請餐點研發顧問駐店監督，餐點一律新鮮現做，菜單從「經典大早餐盤」、小份量的甜點「大人味威士忌布丁」與精緻蛋糕、份量無負擔的三明治或薄餅，到正餐「清爽鮮蝦檸檬水管麵」等，瞄準不同時段來訪的消費者需求。

伯朗咖啡館也與噶瑪蘭威士忌跨界合作，推出獨家「桶陳咖啡」，選用噶瑪蘭奪得威士忌世界冠軍的酒桶，展現伯朗咖啡突破框架的研發理念。桶陳咖啡系列包含雪莉桶、波本桶和葡萄酒桶三種風味，結合不同產區的咖啡豆進行陳化，使咖啡豆散發威士忌酒香，在店內可點購「桶陳三重奏」，在舒適的環境愜意享受3種不同喝法。

金車集團總經理李玉鼎表示，「伯朗咖啡館一直以來都致力於為消費者提供高品質的咖啡和舒適的環境。台灣咖啡館分布集中北部為主，此次概念店開幕，不僅是對品牌的一次升級，更希望通過這個全新的空間好好熱身，未來向南部展店時能另闢新局。」

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