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Restaurant A精選海陸拍檔 全新夏季菜單獻上雙拼美味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主菜「西班牙海鮮飯」。圖／Restaurant A提供
主菜「西班牙海鮮飯」。圖／Restaurant A提供

Surf是衝浪，Turf是草皮，西餐中的「Surf 'n' Turf」，將海裡游的與陸上走的匯聚在一起，就成為「海陸雙拼」。甫於今年2月獲《臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定的Restaurant A，即日起正式推出開幕以來的第4套全新菜單——「鮮夏雙拼：海陸總動員（Surf 'n' Turf）」，主廚黃以倫（Chef Alain）以「食物搭配學」為創作主體，精選6組海陸最佳拍檔，呈現夏季豐盛的食材饗宴，並與飲調團隊為餐點量身打造5款無酒精佐餐飲品（Non-alcoholic pairing），豐富用餐體驗。

Restaurant A自開幕以來每3個月更換菜單，黃以倫以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」理念為起點，讓食物搭配學強調的「平衡鮮味」與「視覺澎湃」成為海陸大餐精髓。本季海陸饗宴從「南法」海港城市出發，網羅全球的夏日清爽風情，在此同時，也並未忘卻家鄉的好滋味。

打頭陣的5道開胃小點依循主廚邏輯，以鹹、甜、酸、苦、辣、鮮等漸進式滋味喚醒感官，從經典瑪格麗特披薩的蕃茄羅勒口味軟木塞，到南法燉菜小塔，分別料理甜椒、櫛瓜、茄子和香料，最後撒上軟質羊奶起司，將夏季的海洋、藍天與鄉村風情搬上餐桌。

8道餐點中的冷前菜「烏筍魚子千層凍」，挑選當令台灣烏殼綠搭配日本高品質的白板昆布，層層堆疊切片涼筍和昆布，壓製成工整的法式蔬菜凍，刀工精細的切塊呈盤，彷彿白嫩豆腐的蔬菜凍派上點綴以魚子醬、鱒鮭魚卵、海葡萄等裝飾，再以蘆筍花、茗荷提味，呈現蔬菜版的海陸極致雙拼。

前菜「朝鮮薊酸醃篤鮮」發想自南法名菜「白酒燉朝鮮薊」，以鹹味奶油油封鱘龍魚，以禽肉醬汁調味，再以鴨高湯、鴨肉燉煮的馬鈴薯泥鋪底，最後淋上燉朝鮮薊醬汁，呈現鹹鮮酸口感。

主菜則自南法前進至西班牙，端出變奏版的「西班牙海鮮燉飯」，可以用兩種不同方式品嚐。首先以酸香的帝王蟹肉沙拉，淋上蛤蜊高湯、培根醬料組合，這是一碗Fine Dining等級的的酪梨醬（guacamole），附上每日現炸螃蟹脆餅，吸睛又風味獨具。此外，主廚和團隊在澎湖找到獨有的鮖鮔乾（章魚乾），泡發慢燉熬製醬汁，搭配香煎豬五花和軟烤章魚，將Pealla的米飯轉化成為口感爽脆帶有焦香的「爆米香」以及蝦米炸豬皮。

主甜點「香香香奶酪」源自於法國安茹地區的白乳酪蛋糕，黃以倫選用台灣在地熱帶水果百香果為主角，搭配優格馬斯卡彭以椰子冰沙和玉蘭花香氣提味，成功做出一款香氣清新優雅的純白系甜品。

Restaurant A提供2人、4人位，午間套餐4,850元起＋10%、晚間套餐6,850元起＋10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。VIP包廂午間套餐6,350元＋10%、晚間套餐新台幣 8,350元＋10%，皆已含升級款酒精或無酒精飲品pairing。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冷前菜「烏筍魚子千層凍」。圖／Restaurant A提供
冷前菜「烏筍魚子千層凍」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「艷夏櫛瓜燉菜塔」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「艷夏櫛瓜燉菜塔」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「凱薩鮪魚鮮手卷」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「凱薩鮪魚鮮手卷」。圖／Restaurant A提供
前甜點「白桑格利亞」。圖／Restaurant A提供
前甜點「白桑格利亞」。圖／Restaurant A提供
餐後水果「西瓜西西里咖啡」。圖／Restaurant A提供
餐後水果「西瓜西西里咖啡」。圖／Restaurant A提供
主甜點「香香香奶酪」。圖／Restaurant A提供
主甜點「香香香奶酪」。圖／Restaurant A提供

套餐 章魚 西班牙 酒精 餐廳 鮭魚

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