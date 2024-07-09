Restaurant A精選海陸拍檔 全新夏季菜單獻上雙拼美味

Surf是衝浪，Turf是草皮，西餐中的「Surf 'n' Turf」，將海裡游的與陸上走的匯聚在一起，就成為「海陸雙拼」。甫於今年2月獲《臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定的Restaurant A，即日起正式推出開幕以來的第4套全新菜單——「鮮夏雙拼：海陸總動員（Surf 'n' Turf）」，主廚黃以倫（Chef Alain）以「食物搭配學」為創作主體，精選6組海陸最佳拍檔，呈現夏季豐盛的食材饗宴，並與飲調團隊為餐點量身打造5款無酒精佐餐飲品（Non-alcoholic pairing），豐富用餐體驗。

Restaurant A自開幕以來每3個月更換菜單，黃以倫以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」理念為起點，讓食物搭配學強調的「平衡鮮味」與「視覺澎湃」成為海陸大餐精髓。本季海陸饗宴從「南法」海港城市出發，網羅全球的夏日清爽風情，在此同時，也並未忘卻家鄉的好滋味。

打頭陣的5道開胃小點依循主廚邏輯，以鹹、甜、酸、苦、辣、鮮等漸進式滋味喚醒感官，從經典瑪格麗特披薩的蕃茄羅勒口味軟木塞，到南法燉菜小塔，分別料理甜椒、櫛瓜、茄子和香料，最後撒上軟質羊奶起司，將夏季的海洋、藍天與鄉村風情搬上餐桌。

8道餐點中的冷前菜「烏筍魚子千層凍」，挑選當令台灣烏殼綠搭配日本高品質的白板昆布，層層堆疊切片涼筍和昆布，壓製成工整的法式蔬菜凍，刀工精細的切塊呈盤，彷彿白嫩豆腐的蔬菜凍派上點綴以魚子醬、鱒鮭魚卵、海葡萄等裝飾，再以蘆筍花、茗荷提味，呈現蔬菜版的海陸極致雙拼。

前菜「朝鮮薊酸醃篤鮮」發想自南法名菜「白酒燉朝鮮薊」，以鹹味奶油油封鱘龍魚，以禽肉醬汁調味，再以鴨高湯、鴨肉燉煮的馬鈴薯泥鋪底，最後淋上燉朝鮮薊醬汁，呈現鹹鮮酸口感。

主菜則自南法前進至西班牙，端出變奏版的「西班牙海鮮燉飯」，可以用兩種不同方式品嚐。首先以酸香的帝王蟹肉沙拉，淋上蛤蜊高湯、培根醬料組合，這是一碗Fine Dining等級的的酪梨醬（guacamole），附上每日現炸螃蟹脆餅，吸睛又風味獨具。此外，主廚和團隊在澎湖找到獨有的鮖鮔乾（章魚乾），泡發慢燉熬製醬汁，搭配香煎豬五花和軟烤章魚，將Pealla的米飯轉化成為口感爽脆帶有焦香的「爆米香」以及蝦米炸豬皮。

主甜點「香香香奶酪」源自於法國安茹地區的白乳酪蛋糕，黃以倫選用台灣在地熱帶水果百香果為主角，搭配優格馬斯卡彭以椰子冰沙和玉蘭花香氣提味，成功做出一款香氣清新優雅的純白系甜品。

Restaurant A提供2人、4人位，午間套餐4,850元起＋10%、晚間套餐6,850元起＋10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。VIP包廂午間套餐6,350元＋10%、晚間套餐新台幣 8,350元＋10%，皆已含升級款酒精或無酒精飲品pairing。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康