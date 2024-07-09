神美照曝光！桂綸鎂赴摩納哥「香奈兒」晚宴 搶先賞最新珠寶

香奈兒（CHANEL）上個月於摩納哥發表2024年度頂級珠寶SPORT系列，承襲香奈兒女士賦予女性穿戴自由的理念，設計融會多種品牌標誌性元素和運動徽章、登山扣、抽繩、拉鍊、運動護帶的色帶等有別以往的活動元素。台灣將會是這系列珠寶全球巡迴展的第一站，而身為品牌大使的桂綸鎂，不僅搶先鑑賞SPORT系列頂級珠寶，並出席了在摩納哥舉辦的晚宴與雞尾酒會。

桂綸鎂在摩納哥現場鑑賞珠寶時，更得到香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說一款她最喜歡的作品「CHANEL PRINT」項鍊。這條項鍊的設計以香奈兒經典的黑白雙色搭配為主要視覺，結合菱格紋與「CHANEL」標誌組成鑲嵌白鑽的字母蕾絲，黑漆幾何線條裝飾項鍊正面字母蕾絲邊緣，蕾絲部分更精心鑲嵌小顆明亮式切割鑽石並採用雙層立體工序，以增添閃爍輕盈的視覺效果與律動感，獨特鉸接更使配戴起來行動自如，表達此系列的核心精神：自由無拘的活動。獨特的蓋扣型按扣扳起中央圖騰即可打開自行配戴，這也是承襲解放女性、賦予女性獨立自主力量的創作。