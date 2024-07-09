快訊

籃球／職籃重新洗牌確定！新聯盟7隊迎接「台灣職業籃球大聯盟」

三重滅門悲劇！丈夫殺妻後逃北投「攜子輕生雙亡」 監視器拍下他最後身影

比特幣大跌兇手抓到了！這國政府拋售 令投資人惴惴不安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神美照曝光！桂綸鎂赴摩納哥「香奈兒」晚宴 搶先賞最新珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）上個月於摩納哥發表2024年度頂級珠寶SPORT系列，承襲香奈兒女士賦予女性穿戴自由的理念，設計融會多種品牌標誌性元素和運動徽章、登山扣、抽繩、拉鍊、運動護帶的色帶等有別以往的活動元素。台灣將會是這系列珠寶全球巡迴展的第一站，而身為品牌大使的桂綸鎂，不僅搶先鑑賞SPORT系列頂級珠寶，並出席了在摩納哥舉辦的晚宴與雞尾酒會。

桂綸鎂在摩納哥現場鑑賞珠寶時，更得到香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說一款她最喜歡的作品「CHANEL PRINT」項鍊。這條項鍊的設計以香奈兒經典的黑白雙色搭配為主要視覺，結合菱格紋與「CHANEL」標誌組成鑲嵌白鑽的字母蕾絲，黑漆幾何線條裝飾項鍊正面字母蕾絲邊緣，蕾絲部分更精心鑲嵌小顆明亮式切割鑽石並採用雙層立體工序，以增添閃爍輕盈的視覺效果與律動感，獨特鉸接更使配戴起來行動自如，表達此系列的核心精神：自由無拘的活動。獨特的蓋扣型按扣扳起中央圖騰即可打開自行配戴，這也是承襲解放女性、賦予女性獨立自主力量的創作。

而桂綸鎂這次出席多個不同活動時的穿搭，也以輕鬆自然的方式，詮釋了香奈兒珠寶向來頌揚的自由精神。在傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前夏日度假行館Villa La Vigie舉辦的酒會上，她以經典的藍白條紋衫隨性地配搭了PREMIÈRE腕表和以流星意象為主題的COMÈTE高級珠寶；出席蒙地卡羅賭場舉辦的晚宴時，則混搭了ETERNAL N°5項鍊及COMÈTE高級珠寶，展現出隨性不拘的氣質，淋漓詮釋品牌的核心理念。

香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂鑑賞摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂鑑賞摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列。圖／香奈兒提供
香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說一款她最喜歡的作品「CHANEL PRINT」項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說一款她最喜歡的作品「CHANEL PRINT」項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列發表活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列發表活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列發表活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶系列發表活動。圖／香奈兒提供
香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說SPORT頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne親自為桂綸鎂解說SPORT頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席SPORT頂級珠寶系列酒會，配戴PREMIÈRE腕表與COMÈTE高級珠寶系列項鍊、耳環及戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂於摩納哥出席SPORT頂級珠寶發表晚宴，混搭ETERNAL N°5和COMÈTE兩個系列的高級珠寶作品。圖／香奈兒提供

Karl Lagerfeld 珠寶 總監 設計師 香奈兒

延伸閱讀

紫水晶、孔雀石輕奢迎夏 珠寶設計師響應慈善助偏鄉孩

Harry Winston全新「向日花卉」高級珠寶 與光同行

宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身

桂綸鎂為神木之森獻聲 勾起阿里山鐵路之旅回憶

相關新聞

伯朗咖啡館概念店全新開幕 首度推出威士忌桶陳咖啡

伯朗咖啡館洞察品牌咖啡廳未來趨勢，投入超過半年時間，完成位於台北市南京東路、建國北路口的全新概念店改造，成功打造出更年輕...

Restaurant A精選海陸拍檔 全新夏季菜單獻上雙拼美味

Surf是衝浪，Turf是草皮，西餐中的「Surf 'n' Turf」，將海裡游的與陸上走的匯聚在一起，就成為「海陸雙拼...

神美照曝光！桂綸鎂赴摩納哥「香奈兒」晚宴 搶先賞最新珠寶

香奈兒（CHANEL）上個月於摩納哥發表2024年度頂級珠寶SPORT系列，承襲香奈兒女士賦予女性穿戴自由的理念，設計融...

遊花蓮抽特斯拉、住宿券1折起！ 夏季旅展7月12日世貿開展

「2024台北夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於台北世貿一館登場，今年總計全台30個公單位、近200...

麗晶精品吹起運動風 韓國爆紅「紙巾吐司」禮盒滿額送

全球運動盛事2024夏季奧林匹克運動會即將於巴黎展開，麗晶精品與旗下50家國際精品搭上運動風潮，7月10日至7月21日集...

全台限量400組！清粥小菜、綠咖哩變「鄉愁瑪德蓮」 打開想像空間

為了解答「對於甜點主廚而言，鹹味是什麼？」的疑問，餐飲社群平台「名廚MINGCHU」發起實驗計畫CCC Project（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。