遊花蓮抽特斯拉、住宿券1折起！ 夏季旅展7月12日世貿開展

「2024台北夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於台北世貿一館登場，今年總計全台30個公單位、近200家廠商、600個攤位盛大展出，現場推出國內外旅遊超低優惠，包括出國萬元有找、五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起，另有暑假行程清倉促銷、預約秋季早鳥賞楓、SPA泡湯券、伴手禮等一應俱全。

主辦單位大手筆祭出多項好康，消費滿額出國機票、購物金及人氣餐券等天天抽，旅遊周邊天天送。展覽期間還有早鳥紅包大放送，12至15日上午10點於世貿大廳排隊的前150名民眾都可免費獲得紅包一份，袋袋有獎。預約免費入場，並於現場報到，再抽總值高達30萬元的旅遊基金。

五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起

在住宿券及餐券部分，圓山大飯店平日圓山名廚晶饡任饗券下殺5.6折、旅展優價6,600元，平日圓山牛排館雙人嘗鮮套餐券5.7折起、旅展優惠2,699元，平日聯合住宿通用券(5張/本)，下殺3.4折，旅展特價16,500元。台北福華推出2,999元福華連鎖飯店住宿券、買5送1張1,000元現金抵用券，買10送1張免費住宿券。

台北美福大飯店彩匯平日自助下午茶餐四人同行券、旅展價每人840元起，「超值美食通用券」55折、每張3,300元起，菁英客房住宿券最低46折、每人2,499元起。旅展現場推出展場限定買一送一快閃優惠，以及消費滿額禮。

福容大飯店持續推出聯合住宿券，平均每張2,559元起。天成飯店集團旗下飯店自助餐、烤鴨、牛排、港點、泰式料理、餐酒館超值餐券下殺5.1折起。

宜蘭香格里拉夏季旅展下殺52折，香格里拉冬山河渡假飯店雙人豪華套房住宿一泊二食特價4,999元；香格里拉休閒農場極致雙人林道房一泊二食特價4,999元，再享買五送一。

雲朗觀光首次參展推出多樣旅展限定優惠票券，君品酒店茶苑頂級10盎司牛排雙人套餐券每張1,699元，單日限量100張的加拿大活龍蝦單人套餐券、每張1,899元，雲朗聯合住宿券每張2,200元。

大地酒店首次參展帶來人氣商品「大地風呂套券」一套4張，另贈送2張平日使用的大眾風呂招待券；「大地美饌券」每張平均835元、可折抵餐廳1,000元的消費。「大地風呂套券」一套4張6,400元，加贈平日大眾風呂招待券2張。

買機票抽機票、郵輪拼早鳥

中華航空7月10～30日舉辦夏季促銷活動，推出系列超值優惠，包含全航線票價優惠，透過華航官網購票並登錄，有機會抽中西雅圖、大九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）機票。此外，還有百夫長聯名手提旅行箱和Uber乘車抵用券等好禮相送。

7月12-15日夏季旅展期間，華航現場還有購票雙重送活動。凡現場訂票，免抽獎即可獲得Relove洗護組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。再玩刮刮樂試手氣，有機會獲得Lenovo平板電腦、華航百夫長聯名手提旅行箱、MOMO購物折價券及福華大飯店餐券等多樣好禮。

菲律賓觀光部推出多重玩樂優惠，只要造訪攤位並完成活動指令，即贈精美禮物，數量有限，送完為止。現場下定，限量好禮天天抽，富立旅遊主打9～11月ㄧ元遊長灘，締佳遊學祭出2024年9～12月入學超殺淡季優惠，凡於攤位購買菲律賓行程產品即有機會獲得限量款手提旅行箱。

亞洲最大的MSC地中海郵輪榮耀號，主打2024年11月～隔年1月基隆港出發、奢享日本假期4／5／6日（宮古島、沖繩、石垣島），早鳥優惠每房最高減6,000元，再享成交禮三重送：免費eSIM日本漫遊1GB網卡＋RELOVE旅遊組＋MSC精美小禮物，數量有限，送完為止。

旅天下旅行社祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠，再加碼下單抽「日本東北花卷溫泉飯店住宿券」、「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。

鼎運旅行社推薦全台唯一頭等艙8人座「創新號」一日遊，原價15,900元，特惠價12,900元，強調安排空姐隨車管家、隨團攝影師，沿途走訪華陶窯最美紅磚小鎮，品嘗米其林推薦美食「又見一炊煙」，銅鑼茶廠品茗東方美人茶，體驗採茶/手作茶凍。

行家旅行社的北歐之旅10天，主打極光屋、極光列車、破冰船、帝王蟹，12/12首發團加贈塔林一天行程（共11天），早鳥第二人優惠減6,000元。瑞士11天，主打景觀列車、三大名峰、大城小鎮，早鳥優惠報名前10名，第二人減6,000元。

找到了旅遊優惠包含：精彩關西「京阪神奈」5日、8～10月出發、暑假不加價，特贈黑毛和牛和風火鍋吃到飽，7/15前付訂，加碼送小費。豪華直飛土耳其15日，特贈小費（價值6,000元）與卡帕多奇亞熱氣球體驗（價值USD280元）。瑞士火車15日，冬季加碼安排玩雪行程。

易飛旅遊的易起FUN暑假．韓國釜邱三大主題4日含稅11,900元起，第2人再折3,000元。經典紫愛北海道5日含稅35,900起，第2人再折4,000元。

展笙旅遊越南包機直飛，峴港/芽莊5/6日、最低15,900元起。

旅展期間至華泰旅遊攤位，經官網加入粉絲團就送一張抽獎券，每天下午5點抽出10張免費機票；現場下單購買峴港團，最高第二人減10,000元；日本參團最低價19,900元；現場購買團體旅遊，隨單送下單禮、送完為止。

花蓮震後振興 祭四大獎勵方案

花蓮縣政府為促進震後復甦，即日起至11月30日推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3煥新版，即起到9月天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票。

連江縣政府也推出多種限時優惠活動，包含展前開放空運來台的新鮮淡菜預購，現場消費滿額即可參加互動好禮轉盤活動，還有銅板價的淡菜體驗、有獎徵答及馬祖好物暢買、旅展優惠2人成行最高折2000元等限定遊程。

今年特設的日本區（Touch The Japan Special），首度推出多項精彩表演，包含台灣首次公演、在紐約及巴黎廣受好評的劃時代創新和服品牌「MIYABI」時裝秀，以及日本冠軍日本太鼓表演，首次於台灣登場的夢幻「黑拉麵」，還有首次登台、日本人氣爆棚的忍者VR遊戲等。此外，2025大阪・關西世博吉祥物MYAKU-MYAKU也首次來台登場。

【展出資訊】

時間：113年7月12日(五) ~ 7月15日(一)

每日上午10:00 ~下午06:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

捷運信義線台北101/世貿出口

門票：全票150元、優惠票100元 身障陪同者一人(憑證購票)、學生憑證

官網&免費索票。