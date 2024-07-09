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麗晶精品吹起運動風 韓國爆紅「紙巾吐司」禮盒滿額送

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶精品「絢夏購物禮讚」期間，當日消費滿5萬元，可獲贈限量晶華獨家Regent x The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司分享禮盒組。圖／麗晶精品提供
麗晶精品「絢夏購物禮讚」期間，當日消費滿5萬元，可獲贈限量晶華獨家Regent x The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司分享禮盒組。圖／麗晶精品提供

全球運動盛事2024夏季奧林匹克運動會即將於巴黎展開，麗晶精品與旗下50家國際精品搭上運動風潮，7月10日至7月21日集結多款獨家新款珠寶腕表、運動時尚新品及夏日限定美饌展開「絢夏購物禮讚」，消費滿額即可兌換晶華獨家聯名的韓國首爾爆紅The TRUFFLE BAKERY「紙巾吐司」分享禮盒組、品牌香水等精品好禮。

麗晶精品的頂級珠寶陣容包括HARRY WINSTON、BVLGARI、BOUCHERON、CHAUMET等皆帶來珠寶新作，帶給貴婦們珠寶盛宴。此外，BRUNELLO CUCINELLI品牌獨有的網球系列洋裝，將裁縫工藝與網球服裝完美結合。LORO PIANA推薦2024度假系列的Airi稻草女士帽，是夏日最經典雋永的造型。有「男裝界勞斯萊斯」稱號的麗晶獨家品牌STEFANO RICCI帶來Luxury Tech網球膠囊系列，兼具機能與時尚的率性造型。

MAX MARA則有散發波西米亞風情的亞麻流蘇夏日針織衫；ETRO首選花卉印花佯裝；麗晶獨家品牌GIANVITO ROSSI專為春夏打造的Cassis高跟涼鞋，輕鬆好走的舒適設計為夏天揭開序幕。TOD’S獻上新系列APA托特包，柔軟皮革點綴上品牌金屬T Tineles吊墜，加上充足的收納空間，是夏季旅遊的百搭包款。

夏天少不了爽口的美食相伴，巴黎馬卡龍PIERRE HERMÉ強打玫瑰荔枝覆盆子磅蛋糕，玫瑰香氣細緻的呈現於杏仁蛋糕之中，搭配上覆盆子和荔枝、花香與果實交織，在味覺呈現出初夏的花園。

LADY M分別推出夏季限定的芒果千層蛋糕，將香甜的芒果卡士達，抹入層層手工餅皮之間，上層鋪滿新鮮芒果片。法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推出漫步巴黎酥餅禮盒；排隊鬆餅TSUBAKI SALON推出夏季限定口味，由新鮮百香果特製而成的水果奶油，搭配上滿滿的當季芒果與鬆軟可口的厚鬆餅，點綴上北海道鮮奶冰淇淋。

麗晶精品「絢夏購物禮讚」期間消費滿2萬元可兌換限量北海道人氣Tsubaki Salon原味鬆餅；單日消費滿5萬元可兌換限量、晶華獨家Regent x The TRUFFLE BAKERY韓國首爾爆紅「紙巾吐司」分享禮盒組；單日消費滿10萬元可兌換限量晶華獨家香檳茶兩瓶；消費滿20萬元可獲贈限量寶格麗白茶中性古龍水75ML；消費滿30萬元，則可獲贈限量Sisley全能乳液60ml；各家銀行更獻出多重消費回饋，美國運通的白金卡2倍積分、Centurion卡3倍積分回饋，而台新、星展、匯豐、彰化與永豐銀行卡友於麗晶精品購物亦可獲得禮券回饋及滿額禮。

麗晶獨家品牌GIANVITO ROSSI Cassis高跟涼鞋，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌GIANVITO ROSSI Cassis高跟涼鞋，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶精品BVLGARI新品，Lvcea綠色孔雀石面盤與玫瑰金鑲鑽腕表，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶精品BVLGARI新品，Lvcea綠色孔雀石面盤與玫瑰金鑲鑽腕表，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌STEFANO RICCI Luxury Tech網球膠囊系列，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌STEFANO RICCI Luxury Tech網球膠囊系列，價格店洽。圖／麗晶精品提供

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