全台限量400組！清粥小菜、綠咖哩變「鄉愁瑪德蓮」 打開想像空間

為了解答「對於甜點主廚而言,鹹味是什麼?」的疑問,餐飲社群平台「名廚MINGCHU」發起實驗計畫CCC Project(Chaotic Chef Colony Project),由akeruE Dessert盤飾甜點創辦人平塚牧人(Makito Hiratsuka)以及來自屏東的甜點主廚戴峻弘(Train Dai)師徒聯手,打造出「a memoir (of four nostalgias) 瑪德蓮的四種鄉愁」,將日本朝食、台灣清粥小菜等記憶中的味道,化身為風味獨特的瑪德蓮,重新打開瑪德蓮風味的想像空間。

以經典貝殼形狀聞名的瑪德蓮,在法國擁有「國民甜點」的美稱,更因文學巨作「追憶似水年華」中,關於瑪德蓮的篇幅,讓心理學者以「瑪德蓮時刻」(Madeleine Moment)定義由味覺牽動人們深層意識的記憶與感情的獨特經驗。

本次參與計畫的日籍主廚平塚牧人,曾任職歐亞多國頂尖星級餐廳,更是第一位在西班牙傳奇餐廳elBulli工作的亞洲甜點廚師。戴峻弘則出生於屏東,於台中樂沐負責帶領團隊執行平塚牧人的作品,後於MiraWan、LOPFAIT擔任甜點主廚。在攜手打造的「a memoir (of four nostalgias) 瑪德蓮的四種鄉愁」中,「朝食」揉入傳統日本早餐餐桌的時光記憶,將鹽漬鮭魚、鹽昆布、味噌、糖漬柚子皮堆疊入瑪德蓮中,最後點綴米香,顯現出豐富鹹鮮。

另款「清粥小菜」以鳳梨豆腐乳為基底,加入花生、幼筍等經典小菜,綿密中帶點微發酵的脆口,也是台灣人共通的宵夜、早餐情趣。以西班牙酒館為概念的「酒館」,加入西班牙煙燻紅椒粉製成的伊比利豬紅椒香腸,有著煙燻、熟成與微辣層次,搭配肉感的咬勁,映照出西班牙人與食物的熱情。至於「綠咖哩」以濃厚椰漿包裹南薑、香茅、檸檬葉、綠朝天椒等數十種辛香料,並加入鵝油增添香氣及滑順口感,最後點綴萊姆皮與清甜椰絲,有著濃厚的泰式風味。