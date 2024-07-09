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新光三越卡利HIGH今夏加碼！連續36天購物吃喝玩樂賺回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越夏拼卡利HIGH 7月11日起至8月15日展開，活動期間不限日、不限店、不限線上或線下、不限金額或業種都能累計優惠。記者沈昱嘉／攝影
新光三越夏拼卡利HIGH 7月11日起至8月15日展開，活動期間不限日、不限店、不限線上或線下、不限金額或業種都能累計優惠。記者沈昱嘉／攝影

新光三越一年二回的卡利HIGH，夏日版「夏拼卡利HIGH」7月11日起一連36天登場，為了炒熱下半年市場，新光三越睽違4年再加碼推出最高8%回饋，突破過往最高7％上限。另外，卡利HIGH檔期使用skm pay享最多優惠，像是首四日使用新光三越聯名卡綁skm pay更有超過13％回饋，且各大業種新品通享回饋，預計36天要創造95億業績、較去年同期成長7％。

出國潮影響，今年上半年零售市場趨向平淡，多以持平作收，新光三越會員對比去年同期增加55萬人，來客成長超過5%，上半年業績帶來2%成長優於市場表現。今夏「新光三越夏拼卡利HIGH」攜手11大指定銀行搭配skm pay與skm points，7月11日起至8月15日期間，同卡消費累計刷滿1萬以上獨享4％、5％、6％ skm points，使用skm pay消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%。此外，使用skm pay並綁定4大銀行（台新銀行、新光銀行、玉山銀行、星展銀行）指定信用卡，消費任一單筆達3,000元以上更獨享加碼2%，最高享8% skm points回饋，透過優惠加碼，要為下半年催出買氣動能。

夏拼卡利HIGH整整36天，不限日、不限店、不限線上或線下、不限金額或業種，吃飯也能累計優惠，會員同卡消費達檻就能購物賺進點數。首八日再加碼，會員單筆刷2,000元獨享超值卡友禮、銀行滿額禮等多重回饋，更能輕鬆入手超過8% skm points點數回饋。

新光三越指出，目前skm pay有逾90萬的使用者，預計今年將突破百萬，且消費者聰明購物，知道在卡利HIGH檔期使用skm pay回饋賺最多，過去卡利HIGH期間，指定銀行卡客單平均5千多元，但使用skm pay的客單可達2萬多元，檔期首日使用skm pay的金額業績，甚至可到6成。

「夏拼卡利HIGH」怎麼買？由於現在正逢精品、美妝、3C家電新品期，像是iPad新品、AI筆電，以及AI智慧家電，都是注目新品，房市火熱也直接帶動家用家電需求看漲，保養、彩妝趨勢新品連發，除了購入新品都可累計回饋賺優惠，美食、餐廳、超市通通納入回饋行列。父親節、七夕禮物，都可趁機選購。

NIKE PEGASUS41跑鞋，3,800元。圖／新光三越提供
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adidas ULTRABOOST 1.0台北城市跑鞋，5,990元。圖／新光三越提供
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法雅客Nintendo Switch OLED主機（白）＋超級瑪利歐兄弟驚奇原價11,930元，特價10,480元。圖／新光三越提供
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元暉Panasonic LAMDASH PALM IN日製掌上型5枚刃電鬍刀ES-PV6A原價14,888元，特價11,500元。圖／新光三越提供
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[i]Store iPad Pro M4晶片，34,900元起。圖／新光三越提供
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YSL情挑誘光潤唇膏，1,580元。圖／新光三越提供
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