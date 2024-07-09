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MAX&Co.打造大型迷因現場 厭世金句一次全穿上身
幽默的金句，是生活的調劑、也可以是網路人人瘋傳的大型「迷因」（MEME）。MAX&Co.今年的2024秋冬&Co.llaboration系列，選擇與藝術家Pietro Terzini合作、推出BLABLABLA系列，以活力色彩結合討喜、詼諧的金句Slogan，創造出時髦、實穿且行走的大型迷因現場。
沒有絢麗、浮誇的美圖或短影音，但藝術家Pietro Terzini的Instagram帳號卻仍有近60萬追蹤人數。原音多來自其幽默、時而帶著諷刺的筆觸，貼近人心人性的真實一面。MAX&Co.因此在2024秋冬的Co.llaboration系列與其合作，帶來包含服裝、飾品的「BLABLABLA」系列，看似聒噪、卻又充滿網路世代的真實心聲。
像是SHE IS ART的短版T恤展現了衣著者的鮮明自信，Hoodie ‘Cause I’m Moody的連帽長T恤或反應了人總有些憂鬱、不想面對世界的孤僻時刻，此外又像是Out of Office的長版西裝外套、棒球帽，都傳遞了不想面對工作的厭世負（正？）能量，以及一款紅色托特包上的「If You Wanna Steal My Bag You Gotta Steal My Heart Too」，或反應著獨身男女的詼諧一面。
配件如棒球帽、包款皆為3,400元，衣物如T恤、寬版長西裝外套、墨綠工裝褲則約自6,000元至23,500元不等，可洽全台MAX&Co.專賣店。
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