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紫水晶、孔雀石輕奢迎夏 珠寶設計師響應慈善助偏鄉孩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林曉同設計師珠寶，全新寶貝系列共3款，各12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
林曉同設計師珠寶，全新寶貝系列共3款，各12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供

炎熱夏季是配戴各種首飾的季節，丹麥皇室品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場推出獨家MOONLIGHT BLOSSOM 限量訂製珠寶，包括編號9A MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀紫水晶項鍊與編號17的純銀紫水晶耳環。項鍊設計延伸自喬治傑生與哈諾尼爾森（HARALD NIELSEN）的古典形式創作，花葉有機線條採用氧化細節處理的純銀材質製作，鑲飾被喻為「智慧之石」的紫水晶，宛若葡萄酒的深邃色澤，以新藝術運動時期的自然風格美學刻畫夏日的生機活力。

台灣珠寶設計師林曉同則針對孩童推出全新寶貝系列輕珠寶，並與中國信託慈善基金會合作。新作手鍊以守護孩童的孔雀石勾勒品牌最具代表性的幸福符號如青鳥、小熊等，加入平安繩結、如意、元寶等元素，不僅是最佳彌月禮，更可與父母一起配戴親子珠寶。新品上市之際，更響應中國信託慈善基金會所推動的「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，將撥出寶貝系列部分收益所得作為協助推動該項計畫的善款，並將帶著立體蠟雕工藝走出珠寶工坊，為偏鄉社區中需要陪伴與關注的孩子提供體驗課程。

寶貝系列幸福青鳥配桃粉繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
寶貝系列幸福青鳥配桃粉繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
寶貝系列如意小熊配墨綠繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
寶貝系列如意小熊配墨綠繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
林曉同珠寶捐出寶貝系列部分收益所得，響應慈善。圖／林曉同LinShiaoTung提供
林曉同珠寶捐出寶貝系列部分收益所得，響應慈善。圖／林曉同LinShiaoTung提供
寶貝系列幸福青鳥配豆青繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
寶貝系列幸福青鳥配豆青繩結，12,888元。圖／林曉同LinShiaoTung提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀紫水晶項鍊，7,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀紫水晶項鍊，7,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀紫水晶耳環，26,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀紫水晶耳環，26,300元。圖／喬治傑生提供

丹麥 水晶 珠寶 設計師

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