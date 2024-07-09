自助餐2人77折、打卡送烤全雞！ 全台凱撒應援巴黎奧運

巴黎奧運倒數計時，凱撒飯店連鎖力挺中華隊，以呼籲「金銀銅奪牌」概念，聯合全台飯店推出住房餐飲優惠活動，即日起至8月31日，住房即享免費贈送「金」牌啤酒或升等「菁」英客房、享特選「迎」賓禮及「銅」板價99元加購星巴克咖啡服務早餐組。

其中，台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅各自推出不同方案，包括提供住房期間每房免費贈送「金」牌啤酒、升等「菁」英客房、贈「迎」賓禮點心籃、10歲以下兒「童」入住享免費早餐，以及「銅」板價99元即可加購星巴克咖啡服務早餐組、依入住人數贈「銅」鑼燒點心或是每晚限定時段享柏克「金」生啤酒買一送一，LINE優惠券最高現金還可折抵1,000元等。

此外，餐飲活動同時跟進，台北凱撒Checkers自助餐凡成人攜帶兩位兒童用餐可享兒童買一送一，王朝中餐廳消費不限金額贈開胃菜甘露脆銀蘿，滿千則再加贈金牌啤酒；板橋凱撒家宴中餐廳當桌消費者姓名或身份證符合「法國巴黎奧運」等關鍵字即可享8折優惠、或於賽程期間消費滿2,024元免費再贈金牌烏魚子炒飯及加碼奪金當日享金牌啤酒1元無限暢飲，一樓Bar98酒吧則是任選炸物買一送一、穿著奧運五色相關服飾可享現場消費9折。

墾丁凱撒發現西餐廳自助餐因應活動推出四人同行可享一人免費，平均每位餐價1,056元起；台北新板希爾頓悅市集自助餐凡兩人同行身份證集滿4個7即享現場用餐77折優惠，青雅中餐廳用餐當日小吃區或獨立包廂完成打卡任務即可免費加贈特色佳餚「台法乾坤雞」、最高可獲得價值1,680元全雞一份，同場加碼凡中華隊奪金牌，當日用餐享全場85折優惠。

活動詳情可洽各飯店活動官網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康