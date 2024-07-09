歡慶台南400！7-ELEVEN推懷舊風消暑新品 冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰限量快嚐鮮

超商夏季冰飲越來越有創意，7-ELEVEN歡慶台南建城400年，特別集結CITY CAFE與3種現做冰品，將台南風格的懷舊滋味融合全新創意，於7月10日起推出一系列懷舊冰品及飲品，包括包括冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰，限時限量推出，想嚐鮮別錯過。

超有創意的「冰椪糖拿鐵」，以府城百年傳統古早味椪糖為發想，拿鐵加入椪糖漿，還附上1包椪糖餅乾，為原有的咖啡賦予獨特香甜焦香味，大杯售價85元，限量20萬杯，售完為止。

7月10日起，經典好評的「統一布丁」口味霜淇淋也升級回歸，7月19日起一次購買2支還加碼贈送「布丁焦糖淋醬」，淋上統一布丁霜淇淋完美還原絕佳美妙滋味。淋醬限量共15萬個，送完為止。

另外，超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬，限量15萬個，送完為止。即日起至9月30日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取霜淇淋/酷聖石霜享券，任選8件333元，可任意兌換任一49元霜淇淋、酷聖石複合店59元2OZ冰淇淋，雙重滿足。