聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶台南400！7-ELEVEN推懷舊風消暑新品 冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰限量快嚐鮮
超商夏季冰飲越來越有創意，7-ELEVEN歡慶台南建城400年，特別集結CITY CAFE與3種現做冰品，將台南風格的懷舊滋味融合全新創意，於7月10日起推出一系列懷舊冰品及飲品，包括包括冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰，限時限量推出，想嚐鮮別錯過。
超有創意的「冰椪糖拿鐵」，以府城百年傳統古早味椪糖為發想，拿鐵加入椪糖漿，還附上1包椪糖餅乾，為原有的咖啡賦予獨特香甜焦香味，大杯售價85元，限量20萬杯，售完為止。
7月10日起，經典好評的「統一布丁」口味霜淇淋也升級回歸，7月19日起一次購買2支還加碼贈送「布丁焦糖淋醬」，淋上統一布丁霜淇淋完美還原絕佳美妙滋味。淋醬限量共15萬個，送完為止。
另外，超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬，限量15萬個，送完為止。即日起至9月30日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取霜淇淋/酷聖石霜享券，任選8件333元，可任意兌換任一49元霜淇淋、酷聖石複合店59元2OZ冰淇淋，雙重滿足。
除人氣甜點變冰品，消暑聖品思樂冰於7月10日起也將推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味，消暑必喝。即日起至8月31日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取，還可享10入優惠價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言