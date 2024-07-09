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歡慶台南400！7-ELEVEN推懷舊風消暑新品 冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰限量快嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN同慶台南建城400年，於7月10日起推出一系列懷舊冰品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同慶台南建城400年，於7月10日起推出一系列懷舊冰品。圖／7-ELEVEN提供

超商夏季冰飲越來越有創意，7-ELEVEN歡慶台南建城400年，特別集結CITY CAFE與3種現做冰品，將台南風格的懷舊滋味融合全新創意，於7月10日起推出一系列懷舊冰品及飲品，包括包括冰椪糖拿鐵、統一布丁霜淇淋、冬瓜檸檬思樂冰，限時限量推出，想嚐鮮別錯過。

超有創意的「冰椪糖拿鐵」，以府城百年傳統古早味椪糖為發想，拿鐵加入椪糖漿，還附上1包椪糖餅乾，為原有的咖啡賦予獨特香甜焦香味，大杯售價85元，限量20萬杯，售完為止。

7月10日起，經典好評的「統一布丁」口味霜淇淋也升級回歸，7月19日起一次購買2支還加碼贈送「布丁焦糖淋醬」，淋上統一布丁霜淇淋完美還原絕佳美妙滋味。淋醬限量共15萬個，送完為止。

另外，超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬，限量15萬個，送完為止。即日起至9月30日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取霜淇淋/酷聖石霜享券，任選8件333元，可任意兌換任一49元霜淇淋、酷聖石複合店59元2OZ冰淇淋，雙重滿足。

除人氣甜點變冰品，消暑聖品思樂冰於7月10日起也將推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味，消暑必喝。即日起至8月31日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取，還可享10入優惠價。

思樂冰推出全新LOGO品牌系列杯款，色系超搶眼。記者黃筱晴／攝影
思樂冰推出全新LOGO品牌系列杯款，色系超搶眼。記者黃筱晴／攝影
CITY CAFE首推「冰椪糖拿鐵」，打造咖啡創意新喝法。記者黃筱晴／攝影
CITY CAFE首推「冰椪糖拿鐵」，打造咖啡創意新喝法。記者黃筱晴／攝影
自7月19日起，一次購買2支「統一布丁」雪淋霜，即送1個布丁焦糖淋醬。記者黃筱晴／攝影
自7月19日起，一次購買2支「統一布丁」雪淋霜，即送1個布丁焦糖淋醬。記者黃筱晴／攝影
冰椪糖拿鐵每杯隨附1包椪糖餅乾，可依照自己喜歡的口感、份量加入。記者黃筱晴／攝影
冰椪糖拿鐵每杯隨附1包椪糖餅乾，可依照自己喜歡的口感、份量加入。記者黃筱晴／攝影
超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬。記者黃筱晴／攝影
超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬。記者黃筱晴／攝影
消暑聖品思樂冰於7月10日起推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」。記者黃筱晴／攝影
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統一布丁 霜淇淋

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