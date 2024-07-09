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星巴克「咀嚼系飲料」TOP 6！ 黑糖葛粉、杏仁豆腐10元加購
炎炎夏日，星巴克推薦TOP6「咀嚼系飲料」，消費者可在飲品中添加黑糖葛粉或杏仁豆腐，搭配茶那堤、星冰樂等冰飲皆適合。7月23日前，凡點購任一冰飲，即可享有以10元加購價黑糖葛粉或杏仁豆腐的優惠，將冰飲升級為咀嚼系飲料。
TOP 1 冰那堤：使用星巴克濃郁醇厚的濃縮咖啡，搭配優質鮮奶，經典咖啡風味，搭配黑糖葛粉更是經典絕配。
TOP 2 冰焦糖瑪奇朵：融合優質鮮奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在牛奶上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味，是星巴克深受歡迎的飲品，配上黑糖葛粉增加飲料風味。
TOP 3 冰玫瑰蜜香茶那堤：使用玫瑰蜜香紅茶與優質鮮奶，細緻茶香很宜人，配上黑糖葛粉增加飲料口感。
TOP 4 冰福吉茶那堤：以烤焙過的日本焙茶，與新鮮蒸煮的牛奶結合，覆上細緻綿密的奶泡，濃郁滑順的口感中，富有優雅細緻的茶香，帶來舒適怡人的暖意，建議添加黑糖葛粉增加飲料風味。
TOP 5 醇濃抹茶星冰樂：使用品質優良的日本純抹茶，加入乳品調製成美味的星冰樂，在杯中濃郁雅致的茶香氣息與綿密口感，搭配黑糖葛粉最適合。
TOP 6 香草風味星冰樂：清新的香草風味搭配乳品調製，帶來沁涼感受。黑糖葛粉相當適合添加於那堤和星冰樂等飲料，葛粉香甜的味道和Q彈的口感，提升每一杯飲料的風味和口感。
星巴克表示，除了「杏仁豆腐星冰樂」外，杏仁豆腐適合添加的飲料，有冰經典紅茶那堤、冰醇濃抹茶那堤和醇濃抹茶星冰樂，也相當適合融入風味那堤、星冰樂等飲品，讓簡單的飲料因添加的內容物增添豐富的口感，而創造出新滋味。
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