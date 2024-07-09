平價飾品vacanza聯名日本插畫家 BONNY&READ歡慶10周年

台灣平價飾品品牌vacanza則針對七夕情人節，攜手日本京都的人氣藝術家Chocomoo推出聯名飾品系列，將其獨創的POP畫風變成深具潮流感的搞怪創意配件，以Chocomoo經典的愛心角色「Don't touch君」為主角，設計中性男女皆宜，並在經典的黑白色系圖樣外，特別加入Chocomoo生日誕生石「祖母綠」作為主色，金屬材質主要採用316L純鋼低敏金屬材質，金色則採用14K金鍍金。

vacanza x Chocomoo全系列聯名商品自即日起全面上市，期間推出限定滿額禮之外，Chocomoo個人藝術展亦同時在vacanza lab.假期中山實驗店展出至7月18日止，現場設有可打拍照打卡的設可愛大型Don't touch君公仔與人氣拍貼機，凡消費任一聯名商品即可免費拍攝乙次。

親民且高質感的台灣飾品品牌BONNY&READ創立於2014年，一直擅長與不同流量IP和名人的聯名合作飾品備受歡迎。歡慶10周年，特別針對不同世代的族群需求推出三大系列：可愛帶叛逆的鋼飾Lovey Bear熊熊項鍊是針對20歲以下的少女打造，針對20到30歲女性的設計則攜手知名KOL Nina推出甜美親子款聯名款；30歲以上的輕熟女配戴的扭結字母項鍊則選用輕奢的純銀材質製作。