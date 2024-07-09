消暑「小藍罐」第2件6折！ Red Bull六月莓風味新上市

近日出現極端高溫，Red Bull在台推出夏季限定版「Red Bull Summer Edition 六月莓風味」（Juneberry Flavour），明（10）日起在各大通路販售並享有新品優惠價。其中，明起至8月20日全家便利商店可享第2件6折、全聯福利中心新品上市期間提供限時4入組嘗鮮價208元。

Red Bull今夏引進去年歐美熱銷的全新口味—Red Bull Summer Edition 六月莓風味，以冰爽的天空藍啞光「小藍罐」登場。開罐的瞬間，淡淡的櫻桃與紅葡萄香氣撲鼻而來，喝起來帶有藍莓、蔓越莓等酸甜滋味，不僅解膩還伴隨著淡淡花香尾韻，加上冰鎮後氣泡飲的順暢感，是高溫下補給的新選擇。

品牌建議，Red Bull能量飲料可在運動之前、運動中，以及運動後飲用。由於Red Bull的配方不含補充水份功能，在劇烈運動時建議應同時喝大量的水。