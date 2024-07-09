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台灣美食展8月2日世貿登場 「台玩味」列7大區美食、遊程
「2024台灣美食展」8月2日至5日於台北世貿一館展開，觀光署為推廣台灣之美及美食文化，今年設置主題館將以「台玩味」為主軸，展場將分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「高屏」、「花東」、「金馬澎」7大區，邀請旅行業者於現場販售各地區遊程產品。
觀光署表示，「台玩味」主題館中除了各區景點美食介紹，將美食結合遊程推廣，也安排廚藝教室及舞台活動，廚藝教室請專業廚師料理美食，同時邀請現場民眾手作教學，舞台區則包含美食達人分享、有獎徵答等，提供參與互動民眾小禮品。
另外，觀光署也說，為讓大家熟知每天使用「筷子」的不同，還設有「筷閃店」，介紹古今中外所使用「筷子」，更呼應此次活動主視覺。今年「台玩味」主題館為避免使用一次性免洗餐具、不浪費食物及使用在地食材為原則，也呼籲參觀的民眾請自備循環餐具，現場手作的食物請自行食用完畢或自備循環餐具帶走。
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