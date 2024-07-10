11小時台北直飛奧克蘭！經濟艙也能「躺著飛」 紐西蘭航空實際體驗全公開

紐西蘭航空推出全球唯一的台北直飛奧克蘭航線，只要11小時就直達「全球最後淨土」紐西蘭；不僅如此，更推出全球首創、可躺臥的經濟艙「空中沙發」。另外，紐航近年也致力於脫碳行動，2022年底便將機上食器全面汰換，累積減少逾2800萬一次性塑膠製品。以下，《遠見》記者實地開箱紐航減塑行動。

談起紐西蘭，多數台灣人都聽說，這是個擁有絕美風景的國度，卻因為與我們有9000公里的遙遠距離，而對它感到陌生。不過，紐西蘭觀光局疫情後調查，37％台灣受訪者有意在下一次旅遊時造訪紐西蘭。可見，紐國美景正逐漸吸引台灣民眾目光。

「Kia Ora！」甫登上紐西蘭航空漆有黑漆與銀蕨圖騰的飛機，便聽到空服員親切的招呼，這是表達歡迎與祝賀之意的毛利語，邀請全球旅客一訪。為了因應疫情後復甦的國際觀光潮，紐西蘭航空推出唯一台北直飛奧克蘭航班，需約11小時，方可抵達這片全球最後淨土。

舒適度up！「空中沙發」讓經濟艙旅客也可躺著飛

有感於國際旅客皆需搭乘長途班機，多次拿下「最舒適經濟艙」的紐西蘭航空，首創「空中沙發」（sky couch），希望讓有需要的經濟艙旅客，只需花小錢升級，便可擁有更寬敞舒適的飛行體驗。

究竟，空中沙發是什麼？這是屬於經濟艙加購選項，空間比一般座位寬敞，椅下配有腳墊，可調升至60～90度，只需請空服員協助，將三張椅子合併，便可變身為長約155公分（5呎1吋）、寬約74公分（29吋）的空中沙發！

如此一來，乘客即便是在經濟艙，也如同斜臥在沙發上，稍微舒展因長期間搭機而緊繃的筋骨，若個子比較嬌小，甚至可以平躺入睡。

空中沙發是屬於經濟艙加購選項，只需請空服員協助，將三張椅子合併，就可以成為空中沙發。遠見記者吳季柔攝

若親子出遊，空中沙發將成為新手家長的好選擇，一至二位成人照顧一位幼童，不僅孩童有更多空間，也方便家長輪流休息；若是情侶、好友出遊，空中沙發可以讓兩人一同追劇、輪流躺臥休息，讓飛行旅途更加舒適。

記者親身體驗後，確實無愧於空中沙發的名稱，兩個大靠枕提供足夠的背部支撐，不管是側臥、斜躺都頗寬裕，以小抱枕墊著筆電、平板，也可以舒適地辦公看劇，最重要的，還是可以伸展雙腿，避免搭飛機長時間久坐的不適，小睡一下也綽綽有餘，絕對是超過10小時長程班機中的小確幸！

只不過，一架紐航客機僅配有14組空中沙發，購票時可直接加購，或是機場check in時若仍有空位，也可現場加價購買，價格將視需求浮動，單程平均落在1.5萬至3萬之間。

一架紐航客機僅配有14組空中沙發，購票時可直接加購。遠見記者吳季柔攝

紐航好客的毛利精神，紅白美酒招待暢飲

從登機開始，便可以感受到紐西蘭航空致力於宣傳紐西蘭的文化與美景，空服員也展現出毛利文化中，親切熱情的好客精神「Manaakitanga」。

不僅以毛利語招呼，飛安宣導影片也以尋找第八大奇觀為主題，解說內容更與紐西蘭著名景點相互輝映，例如，南島西岸高冰川健行搭配氧氣罩使用說明，米爾福德峽灣噴射快艇體驗結合救生衣穿戴，讓乘客在觀看機艙安全解說影片的同時，對即將踏上的這片土地，有更進一步的認識。若是初訪旅客，看見影片中紐西蘭的壯麗景色，想必都將對接下來的旅程感到加倍期待。

身為美酒之鄉的紐西蘭，除了軟性飲料，飛機上也提供當地紅白美酒暢飲，包含紐西蘭知名的白蘇維濃、夏多內，另外，也有多種經典酒類可以自由挑選，包括威士忌、琴酒、知名的紐西蘭啤酒世好啤酒（Steinlager）等，以及調製程序複雜的調酒血腥瑪麗！

為擔心機上乘客搭乘長途班機，正餐之間可能需要一些小零嘴，解解嘴饞也補充些許熱量，紐西蘭航空貼心準備Mini bar，擺滿紐國特產如紅白酒、水果，以及當地品牌的巧克力、洋芋片等，處處可看見顧客至上的用心。

紐西蘭航空提供Mini Bar，讓旅客隨時補充熱量。遠見記者吳季柔攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永續觀光承諾，紐航致力機上減塑行動

對觀光作為重要經濟命脈的紐西蘭來說，卻因多數國際旅客出入境都需搭乘飛機，讓觀光碳排居高不下，2021年，與旅遊相關的排放源數據顯示，航空和航太運輸占比第二高，達33.4％，若想加大力道推動觀光，必須應對觀光碳排放增加的窘境，如何盡到永續責任、推動航空業脫碳，成為未來發展重中之重。

2019年，紐西蘭航空曾試行可食用的「香草咖啡杯」，掀起討論話題，可惜的是，後因實務運作考量暫停，略顯可惜。而當前紐航主打100％再生的材質製造的餐具，自2022年10月推出以來，經濟艙累積減少2800萬個一次性使用塑膠製品；至於豪華商務艙部分，透過減輕20％餐具重量，減少飛機飛行的碳排放。

除了餐具、餐盒標示使用百分百回收塑膠再製，就連經濟艙提供的小抱枕，皆標示使用寶特瓶回收再製而成，展現紐航在環保減塑的努力。

紐西蘭不僅以其壯麗的自然景觀吸引全球遊客，也致力於提供舒適的飛行體驗和實踐永續旅遊的承諾，隨著疫後觀光復甦，紐西蘭已經整裝待發，可望成為更多台灣旅客心目中的夢幻旅行目的地！

紐西蘭航空的餐具、餐盒標示使用百分百回收塑膠再製。遠見記者吳季柔攝

（本文出自2024.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）