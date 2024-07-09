沒Logo、更有型！ 超夯精品時尚包款盤點5選

社群年代，每個人都需要5分鐘享受被注視、被理解、被認同的心理價值。時尚產業過往俗稱IT包、今日的「爆款」，因此多需要明顯的重複圖案、醒目的Logo追求快速身分證同。然而更花心思的品牌則轉為以品味上位，也許是柔軟的皮革編織工藝、獨特的輪廓、細膩開模生產的五金，讓沒有Logo也無妨，但憑特殊的造型細節，脫穎而出。

德國設計學派「包浩斯」（Bauhaus）主張「形隨機能」：沒有多餘浪費的設計，設計同時必須服務功能。Prada的Buckle Bag剛好與此有異曲同工之妙：包款上緣的皮帶設計、巧妙將西裝褲的細節轉譯成為包款。雖然這只Buckle Bag確實仍有著Prada的燙金字樣，但詼諧趣味的Buckle設計只此一家、獨一無二。

古馳（GUCCI）的Jackie Notte晚宴包最早歷史可追溯至1961年、當時曾為美國第一夫人賈桂林甘迺迪（Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis、暱稱Jackie Kennedy）所配戴，因此得名「Jackie」；新款的Jackie Notte則維持了原有包款的幾何輪廓，以及Jackie包超高辨識度的金屬扣鎖，同時搭配新任創意總監Sabato de Sarno倡議的Rosso Ancora，包含韓星IU李知恩、Taylor Swift都曾穿戴。

被比利時王室愛用、又有「比利時」愛馬仕之稱的Delvaux則有Pin系列包款，最初從馬頸的乾草袋得到啟發，同時也隱約有童玩木馬的聯想。圓弧的底部已成今日Pin系列包款的特色，並延伸出Pin Toy Éclat、Pin Swing、Pin Swing Surpiqué、Pin Pon等多樣化風潮，然圓弧的底部則是共通特色，也是包款的玩味所在。