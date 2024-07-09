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沒Logo、更有型！ 超夯精品時尚包款盤點5選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日前Taylor Swift便曾以Rosso Ancora紅色Jackie 1961 Notte晚宴包、高跟鞋現身街頭。圖／GUCCI提供（合成圖）
日前Taylor Swift便曾以Rosso Ancora紅色Jackie 1961 Notte晚宴包、高跟鞋現身街頭。圖／GUCCI提供（合成圖）

社群年代，每個人都需要5分鐘享受被注視、被理解、被認同的心理價值。時尚產業過往俗稱IT包、今日的「爆款」，因此多需要明顯的重複圖案、醒目的Logo追求快速身分證同。然而更花心思的品牌則轉為以品味上位，也許是柔軟的皮革編織工藝、獨特的輪廓、細膩開模生產的五金，讓沒有Logo也無妨，但憑特殊的造型細節，脫穎而出。

德國設計學派「包浩斯」（Bauhaus）主張「形隨機能」：沒有多餘浪費的設計，設計同時必須服務功能。Prada的Buckle Bag剛好與此有異曲同工之妙：包款上緣的皮帶設計、巧妙將西裝褲的細節轉譯成為包款。雖然這只Buckle Bag確實仍有著Prada的燙金字樣，但詼諧趣味的Buckle設計只此一家、獨一無二。

古馳（GUCCI）的Jackie Notte晚宴包最早歷史可追溯至1961年、當時曾為美國第一夫人賈桂林甘迺迪（Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis、暱稱Jackie Kennedy）所配戴，因此得名「Jackie」；新款的Jackie Notte則維持了原有包款的幾何輪廓，以及Jackie包超高辨識度的金屬扣鎖，同時搭配新任創意總監Sabato de Sarno倡議的Rosso Ancora，包含韓星IU李知恩、Taylor Swift都曾穿戴。

比利時王室愛用、又有「比利時」愛馬仕之稱的Delvaux則有Pin系列包款，最初從馬頸的乾草袋得到啟發，同時也隱約有童玩木馬的聯想。圓弧的底部已成今日Pin系列包款的特色，並延伸出Pin Toy Éclat、Pin Swing、Pin Swing Surpiqué、Pin Pon等多樣化風潮，然圓弧的底部則是共通特色，也是包款的玩味所在。

而只要看到皮革編織幾乎就反射性讓人聯想到的Bottega Veneta，新款則有早秋推薦的Cha Cha包，使用纖薄的手工牛皮，並混合兩種以上色彩，讓人心情雀躍、忍不住翩翩起舞跳「洽洽」（舞）；不容錯過的還有Burberry在新任創意總監Daniel Lee上任後所發表的「騎士包」Knight Bag，以柔軟皮革結合特殊五金細節：像是從西洋棋中得到靈感的金屬馬頭騎士，成為無分性別的率性包款，近日便有新品皂白色小型Knight Bag分別為「小美」林映維、孫芸芸造型，隨手抓取或搭配金屬鍊帶，只要內心強大，女孩也可以成為自己的騎士！

GUCCI Jackie Notte 迷你晚宴包，12萬1,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie Notte 迷你晚宴包，12萬1,600元。圖／GUCCI提供
Prada Buckle中號皮革手袋連皮帶，17萬元。圖／Prada提供
Prada Buckle中號皮革手袋連皮帶，17萬元。圖／Prada提供
Burberry Knight小型皂白色金屬鍊設計皮革騎士包，11萬9,000元。圖／Burberry提供
Burberry Knight小型皂白色金屬鍊設計皮革騎士包，11萬9,000元。圖／Burberry提供
Delvaux的Pin包除了圓弧底部、透氣的孔洞設計，包型輪廓也帶有高辨識度。圖／Delvaux提供（合成圖）
Delvaux的Pin包除了圓弧底部、透氣的孔洞設計，包型輪廓也帶有高辨識度。圖／Delvaux提供（合成圖）
Prada Buckle大號皮革手袋連皮帶，19萬5,000元。圖／Prada提供
Prada Buckle大號皮革手袋連皮帶，19萬5,000元。圖／Prada提供
Prada的Buckle包從褲頭的腰帶轉譯成包款設計，暨有功能性、也帶有造型趣味。圖／Prada提供（合成圖）
Prada的Buckle包從褲頭的腰帶轉譯成包款設計，暨有功能性、也帶有造型趣味。圖／Prada提供（合成圖）
Bottega Veneta CHA CHA混色編織皮革肩背包，12萬3,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta CHA CHA混色編織皮革肩背包，12萬3,900元。圖／Bottega Veneta提供
使用兩種以上顏色皮革進行手工編織的Bottega Veneta，將工藝轉化為品牌DNA。圖／Bottega Veneta提供
使用兩種以上顏色皮革進行手工編織的Bottega Veneta，將工藝轉化為品牌DNA。圖／Bottega Veneta提供
Burberry的Knight Bag近日先後為「小美」林映維和孫芸芸造型，自由展現個性。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry的Knight Bag近日先後為「小美」林映維和孫芸芸造型，自由展現個性。圖／Burberry提供（合成圖）

Burberry 愛馬仕 比利時 第一夫人

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