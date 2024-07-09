美食展8月2日登場 觀光署主題館主打「台玩味」

台灣美食展將在8月2日登場，其中交通部觀光署設置的主題館以「台玩味」為主軸，設置7大展區，希望透過各地美食帶動台灣旅遊人潮。

觀光署旅行業組長湯文琦今天在例行記者會表示，今年台灣美食展將於8月2日到5日在台北世貿一館登場，觀光署今年仍是全場最大展館，以「台玩味」為主軸，帶大家邊玩邊品味台灣，展場分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「高屏」、「花東」、「金馬澎」7大區。

湯文琦表示，展場介紹特色景點及美食，將附近景點及美食介紹拍攝成影片於「台玩味」主題館展示，讓參觀民眾不僅知道哪裡好吃，也知道哪裡好玩，透過各地美食帶動台灣旅遊人潮。

觀光署表示，「台玩味」主題館中除了各區景點、美食介紹，也安排廚藝教室，以及精彩的舞台活動，廚藝教室請專業廚師料理美食，舞台區則包含美食達人分享、有獎徵答等。

觀光署提到，還設有「筷閃店」，介紹古今中外所使用「筷子」，達到寓教於樂效果，「筷閃店」中還設有互動遊戲。

另外，為了推廣永續概念，觀光署表示，今年會場將避免使用一次性免洗餐具，鼓勵民眾自備餐具，或在現場租借。