JINS「名偵探柯南眼鏡」帶著電影回憶去旅行、即刻出發

每到夏天，暑假、旅行、遠方、海灘，都是夏天回憶的不可或缺。輕巧的眼鏡不僅是日常視力的輔助工具，更是戶外出門遮陽、保護視力的風格道具。近日日本快時尚眼鏡第一品牌JINS推出以旅行為主題設計的名偵探柯南眼鏡，輕巧隨身、更將喜愛的動漫IP與旅行記憶，一次擁有。

由日本漫畫家青山剛昌執筆、1994年6月開始連載的《名偵探柯南》，以主角工藤新一為主軸，1997到2017年間，擁有廣大的漫畫、動畫粉絲，根據統計，其漫畫與書籍總發行量超過1億5,000萬本，截至2023年共有26部「劇場版」作品，今夏暑假強檔《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》正上映，魅力可略窺一二。

為此本次JINS更趁勝追擊，推出了適合度假的「Switch系列」、透過柯南電影場景巡禮的「Airframe系列」，以及聚焦輕量選擇的「金屬框」系列，一次滿足所有消費者的需求！

其中「Switch系列」是以工藤新一、江戶川柯南等經典角色為亮點，眼鏡可在光學、墨鏡間自由切換，共有2種框型、各3種顏色合計6款，其鏡片、鏡腳尾端與側邊都有獨特設計，像是工藤新一款的鏡腳側邊刻有數字密碼91041，而前片上也有新一的剪影，同時再附上Switch旗艦版專屬鏡盒、鏡布可隨身收納。

鎖定電影場景巡禮的Airframe系列則帶領粉絲重新回到三部柯南電影中的經典場景，包含《銀翼的魔術師》的北海道、《往天國的倒數計時》的富士山，以及《引爆摩天樓》的東京鐵塔，都成為眼鏡設計細節，推出橢圓框及方框款式，知性又百搭。

該系列的鏡腳尾端一側把北海道地圖、東京鐵塔、富士山元素加入設計，另一側圖案則將電影中的重要道具，像是伸縮吊帶、領結變聲器、增強踢力球鞋「神還原」，讓經典的柯南迷重新回味故事，像是帶（跟）著柯南一起去旅行！

於此同時，JINS也沒忘記大家對於配戴眼鏡的舒適需求，因此推出輕量化金屬框，包括多邊形鏡框、方框、波士頓框、皇冠框等共4款選擇，其鏡腳尾端將有工藤新一和毛利蘭、又或是江戶川柯南和灰原哀、赤井秀一和犯人，以及琴酒和伏特加等多種人氣角色組合。

值得一提的是，JINS更為柯南的鐵粉「加碼」送上專屬眼鏡袋和膠囊眼鏡布，可收納Airframe系列與金屬框系列眼鏡。而Switch系列則另有Switch的旗艦版專屬眼鏡盒，以及工藤新一送給毛利蘭的海參男手機掛飾的鏡布。另外，JINS也推出限量周邊商品，包括以柯南人氣角色為設計圖案的折疊款眼鏡盒，以及印有角色圖樣的便利攜帶款眼鏡包，獨家設計、細節滿滿，值得粉絲秒入手收藏。

【商品訊息】

JINS名偵探柯南系列眼鏡

旗艦版Switch系列，2型3色，售價3,980元

光學眼鏡款，6型3色，售價2,480~2,980元

專屬旅行摺疊鏡盒 、專屬旅行隨身眼鏡包 售價 480 元

發售日期：2024年7月11日

【販售通路】全台JINS門市與（OUTLET門市除外）、JINS官方線上商城、網路商城。