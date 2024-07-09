可背可提、可鹽可甜 秋冬必敗復古風小波士頓包

一顆精巧方便、可提可背、容量大又不怕掉東西的波士頓包，絕對是秋冬最不可或缺的IT包款。Dior本季的Dior Groove包，圓潤的波士頓包身上囊括飾有Dior Oblique緹花圖騰款式，以及壓印上大型籐格紋（Macrocannage）或Graphic Cannage籐格紋紋路的皮革細節，搭配鍍金掛鎖，以及被迪奧先生視為幸運符的星星圖騰鑰匙圈等精緻細節，為包包更添巧思。除了可手提、肩揹或透過調節式肩背帶轉換為斜背包，展現超現代的魅力。

同樣採用經典波士頓包型的CELINE，2024冬季除了最受歡迎的柔韌小牛皮革材質推出全新米白色款，更延伸出單寧、格紋等帆布款，搭配小牛皮飾邊，包身中央裝飾高辨識度的TRIOMPHE圖案，隨附可調節肩背帶，怎麼搭配都年輕時髦。