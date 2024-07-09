快訊

高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

可背可提、可鹽可甜 秋冬必敗復古風小波士頓包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林心如、陳庭妮演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供
林心如、陳庭妮演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供

一顆精巧方便、可提可背、容量大又不怕掉東西的波士頓包，絕對是秋冬最不可或缺的IT包款。Dior本季的Dior Groove包，圓潤的波士頓包身上囊括飾有Dior Oblique緹花圖騰款式，以及壓印上大型籐格紋（Macrocannage）或Graphic Cannage籐格紋紋路的皮革細節，搭配鍍金掛鎖，以及被迪奧先生視為幸運符的星星圖騰鑰匙圈等精緻細節，為包包更添巧思。除了可手提、肩揹或透過調節式肩背帶轉換為斜背包，展現超現代的魅力。

同樣採用經典波士頓包型的CELINE，2024冬季除了最受歡迎的柔韌小牛皮革材質推出全新米白色款，更延伸出單寧、格紋等帆布款，搭配小牛皮飾邊，包身中央裝飾高辨識度的TRIOMPHE圖案，隨附可調節肩背帶，怎麼搭配都年輕時髦。

紀梵希（Givenchy）的Antigona Cube包，則以如摺紙般的組合式結構重新演繹經典的波士頓包包型，以粒面小牛皮或或層壓小牛皮打造，搭配革新傳統攜帶方式的鉸接式手提把，為品牌主力的Antigona包包系列新增生力軍。提供Mini和Nano兩種尺寸，讓不同身高的女性都能找的適合自己身形與需求的選擇。包括女星林心如、陳庭尼等人也都搶先在社群分享穿搭照。

林心如演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供
林心如演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供
CELINE BY HEDI SLIMANE小號單寧和牛皮革波士頓包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE小號單寧和牛皮革波士頓包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE光滑牛皮革小號波士頓包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE光滑牛皮革小號波士頓包。圖／CELINE提供
Givenchy的Antigona Cube包銀灰色Nano款。圖／紀梵希提供
Givenchy的Antigona Cube包銀灰色Nano款。圖／紀梵希提供
陳庭妮演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供
陳庭妮演繹Givenchy的Antigona Cube包。圖／紀梵希提供
CELINE BY HEDI SLIMANE小號格紋和牛皮革波士頓包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE小號格紋和牛皮革波士頓包。圖／CELINE提供
Givenchy的Antigona Cube包莓紅色Nano款。圖／紀梵希提供
Givenchy的Antigona Cube包莓紅色Nano款。圖／紀梵希提供
DIOR GROOVE 25黑色籐格紋線條小牛皮提包，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 25黑色籐格紋線條小牛皮提包，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 20藍色OBLIQUE緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 20藍色OBLIQUE緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 25黑色籐格紋小牛皮提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 25黑色籐格紋小牛皮提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供

Dior 品牌 鑰匙

延伸閱讀

Dior如何靠「明星效應」穩坐營收前段班？Jisoo、NewJeans搶攻年輕族群，簽下「周董」原因其實不簡單！

陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 甜喊想喝珍奶、吃芒果冰

Dior小公主Jisoo瘦回來了！與綾瀨遙賞高訂秀美顏再現

相關新聞

沒Logo、更有型！ 超夯精品時尚包款盤點5選

社群年代，每個人都需要5分鐘享受被注視、被理解、被認同的心理價值。時尚產業過往俗稱IT包、今日的「爆款」，因此多需要明顯...

爆笑舞台劇「沒有人想交作業」13位金鐘金馬劇場明星男演員輪番飆戲

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演。即將於空總劇場展開自7月10日至9月1日共八週的演出。

JINS「名偵探柯南眼鏡」帶著電影回憶去旅行、即刻出發

每到夏天，暑假、旅行、遠方、海灘，都是夏天回憶的不可或缺。輕巧的眼鏡不僅是日常視力的輔助工具，更是戶外出門遮陽、保護視力...

可背可提、可鹽可甜 秋冬必敗復古風小波士頓包

一顆精巧方便、可提可背、容量大又不怕掉東西的波士頓包，絕對是秋冬最不可或缺的IT包款。Dior本季的Dior Groov...

主餐買1送1、免費送炸物盤！日本「福吉漢堡排」登台」

又有日本漢堡排登台！來自神奈川相模原市的「福吉漢堡排」，主打入口即化的細緻口感，提供有100% A5和牛漢堡排、入口即化...

當日最高氣溫破40度 双聖單球冰淇淋限期限量免費吃

歡慶美式家庭餐廳SWENSEN'S双聖登台40周年，特別打造周年限定系列活動，即日起至8月31日止，若中央氣象局公布當日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。