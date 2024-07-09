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主餐買1送1、免費送炸物盤！日本「福吉漢堡排」登台」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福吉豬豬漢堡排，320元。記者陳睿中／攝影
福吉豬豬漢堡排，320元。記者陳睿中／攝影

又有日本漢堡排登台！來自神奈川相模原市的「福吉漢堡排」，主打入口即化的細緻口感，提供有100% A5和牛漢堡排、入口即化的福吉招牌漢堡排等品項，預計將在8月3日於台北錦州商圈正式開幕，並於7月25日起試營運。為慶祝新店開幕，將有免收服務費、2人同行送炸物拼盤、漢堡排定食買1送1等一系列慶祝優惠。

福吉漢堡排自1998年創立，目前在紐約、新加坡、杜拜等地均有佈局，累積近30間分店。其品牌創辦人住村哲央曾被「The Best of Chef 50」評選為頂級肉品專家，對於肉品擁有專業的知識。店內的漢堡排以「入口即化」的口感著稱，並透過鐵板烹調的方式，讓消費者自行控制熟度，也可搭配日式醬油、山葵醬、玫瑰鹽品嚐。當食用到尾聲時，還可以加入白飯，製作成鐵板炒飯，增添大大滿足感。

福吉漢堡排標榜使用純日本牛肉製成的漢堡排，主打明星商品「100% A5和牛漢堡排」使用日本A5和牛製作，口感極度柔軟，輕輕一抿就能在口中化開，每套490元。「入口即化的福吉招牌漢堡排」則同樣擁有軟嫩口感與油脂香氣，每套350、430元。此外，還有福吉豬豬漢堡排、熟成橫膈膜牛排、入口即化福吉招牌漢堡排&橫膈膜牛排雙拼等不同選擇。同時店內並提供唐揚雞、炸牡蠣、松露奶滋薯條等炸物，以及焦糖肉桂捲、冰淇淋蘇打等甜點飲品，更添豐富度。

福吉漢堡排位於台北錦州街商圈，全店規劃有43個座位，預計8月3日開幕、7月25日起試營運，於8月底前僅提供預約制。為慶祝新店開幕，7月25日至8月2日均免收服務費，2人同行再贈送「炸物拼盤」1份，價值199元。開幕當日，福吉招牌漢堡排定食，原價350元，特價199元，限量10份。8月4日至5日，2人同行則可享「任主食買1送1」，每日限量20份。

【福吉漢堡排】

地址：台北市中山區錦州街423-1號

電話：02-2503-3386

福吉漢堡排店內提供多款飲品與甜點。記者陳睿中／攝影
福吉漢堡排店內提供多款飲品與甜點。記者陳睿中／攝影
100% A5和牛漢堡排，口感極度軟嫩，每份490元。記者陳睿中／攝影
100% A5和牛漢堡排，口感極度軟嫩，每份490元。記者陳睿中／攝影
入口即化的福吉招牌漢堡排&熟成橫膈膜牛排，每套549元。記者陳睿中／攝影
入口即化的福吉招牌漢堡排&熟成橫膈膜牛排，每套549元。記者陳睿中／攝影
熟成橫膈膜牛排，490元。記者陳睿中／攝影
熟成橫膈膜牛排，490元。記者陳睿中／攝影

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