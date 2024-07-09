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當日最高氣溫破40度 双聖單球冰淇淋限期限量免費吃
歡慶美式家庭餐廳SWENSEN'S双聖登台40周年，特別打造周年限定系列活動，即日起至8月31日止，若中央氣象局公布當日台北市、新北市最高氣溫破40度，双聖將招待40組消費者，享有單球冰淇淋免費嚐優惠。冰淇淋口味可任選，僅限外帶，每人限定兌換乙支單球冰淇淋，不可重複兌換。此外，双聖同時祭出夏日外帶單球冰淇淋「買一送一」、兒童餐平日限定半價優惠，並首次出攤有趣市集帶來限定款聖代。
双聖為緩解廣大消費者酷暑難耐心情，推出夏日限量雙重冰淇淋優惠，首波以「22號双聖日」出發，凡於活動期間7月22～28日、8月22～28日來店外帶單球冰淇淋，可享有「買一送一」限定優惠，冰淇淋口味可任選，包含双聖獨家啾啾巧克力、填入整顆杏仁的摩卡杏仁巧克力、酸甜蘋果蔓越莓雪酪及棉花糖堅果巧克力等，都納入任選優惠。
溫馨迷人美式家庭餐廳始終是双聖最令人嚮往與推崇的美好之處，即日起至8月31日止的平日期間，大人點主餐即可享兒童餐半價優惠，還提供圖畫紙讓孩子們盡情展現創意、發揮自我，爸媽亦可暫時放鬆享受甜蜜美好的冰淇淋與餐點。
此外，双聖首度跨界參與有趣市集7月13、14日盛夏檔期「跟著港覺走」，更為此打造市集限定「凍華田脆酷力聖代」，以双聖人氣冰淇淋棉花糖堅果巧克力為底，擠上綿滑鮮奶油與濃郁塊狀布朗尼，插上脆笛酥與脆餅，灑滿阿華田脆酷力餅乾，聖代頂端綴點人人都愛的糖漬櫻桃，吃上一口感受香濃冰淇淋與配料巧妙結合，仿若置身於香港街頭般。双聖本次出攤有趣市集將推出香草、草莓、啾啾巧克力、蘋果蔓越莓雪酪、夏威夷果、棉花糖堅果巧克力及摩卡杏仁冰淇淋七種口味及市集限定聖代。
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