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爆笑舞台劇「沒有人想交作業」13位金鐘金馬劇場明星男演員輪番飆戲

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2024「沒有人想交作業」讀演版，下週7月10日即將在空總劇場迎來首演。圖／聯合數位文創提供
2024「沒有人想交作業」讀演版，下週7月10日即將在空總劇場迎來首演。圖／聯合數位文創提供

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演。即將於空總劇場展開自7月10日至9月1日共八週的演出。

「沒有人想交作業」中，演員表演的切換與喜劇的節奏讓觀眾笑掀劇場屋頂，不時神來一筆的即興台詞以及與觀眾的互動更讓人印象深刻，幾個角色之間的情感轉折更讓人感動大嘆：「原來男人是這樣想的！」

演出內容講述六個年過四十的演員好友，每個人儘管外表看似光鮮亮麗，但其實對於工作、生活、友情都抱著許多憂心，甚至難得的好友彼此間也有些心結。在一次相約前往馬祖放空旅行的過程中，他們才將這些問題一一說出。演出前半段充滿男人間幼稚的笑話及各種幹話，在這群優秀演員們的表演下盡展喜劇笑果；而逐漸出現的真誠情感，男人之間的支持又讓觀眾產生許多共鳴，感動地流淚唏噓。

2024「沒有人想交作業」讀演版，7月10日即將在空總劇場迎來首演，一路持續到9月01日，48場精彩好戲陸續完售，歡迎至口袋售票尋找喜歡的場次，或搜尋「沒有人想交作業」臉書粉絲團觀看更多資訊。

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