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台南遠東香格里拉中秋月餅禮盒 搶先上市

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉飯店推出三款精緻月餅禮盒。照片／業者提供
搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉飯店推出三款精緻月餅禮盒。照片／業者提供

搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉飯店推出三款精緻月餅禮盒，最大的亮點除了兼具經典與創新風味的月餅之外，更在禮盒內容物融入生活實用與節慶儀式感，7月24日前預購享九折優惠。

業者提出，今年主推的「賞月經典」月餅禮盒，融揉古都巷弄間的窗花與象徵府城典雅的蘭花圖騰元素，搭配時尚知更鳥蛋藍為外盒設計，內盒以中秋月夜，家中有滿月，傳遞花好月圓人團圓之贈禮心意。

禮盒內含四顆月餅，兩款廣式月餅，內餡為醬燒松露佐義式香料、蓮蓉蛋黃，及兩款桃山皮月餅口味為焦糖蘋果洋梨、蜂蜜檸檬香柚；並納入質感療癒小物，精選運用3D工藝雕刻將漫步在星空意象崁入透明球體的“花好月圓晶亮小夜燈”，搭配木質燈座，隨時插上USB接頭，無論月光之下露營或靜縊私人空間，皆能營造滿滿的節慶感。

針對高端市場，推薦限量款「薈萃豪華」月餅禮盒，以代表尊貴的錦盒與富貴象徵的牡丹花作為雙層禮盒的設計概念，並以中式漸層流蘇，增添典雅與貴氣，彰顯送禮者的獨到品味。

老少咸宜的「清新奶皇」月餅禮盒，以玉兔奔月的意象為設計主軸，運用特殊印刷工法在銀箔光澤的材質，展現銀河系藍紫星空色調，交織成一幅牡丹花團錦簇的美好圖景，傳遞中秋團圓的美意。禮盒內，巧思搭配兩款風味奶皇月餅。

中秋 月餅 飯店 香格里拉

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