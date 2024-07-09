大同與愛金卡合作 推電鍋復古橘 icash2.0 附贈迷你夾子及擬真茶葉蛋

大同多次與愛金卡公司合作推出大同經典產品icash2.0，可愛又有創意的造型，不但受到消費者喜愛搶購，更掀起了一陣收藏造型儲值卡風潮，這一次2家公司再度聯手，在大同電鍋問市65年後向歲月致敬，隆重推出年代感十足的復古橘icash2.0。販售時間為7月9日起。

大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」，整體設計重現復古感，並以家家戶戶最常見到的橘色外觀為主，開關部分除了能上下撥動的細節外，感應時還會亮起紅燈，重現煮飯時的場景。