快訊

高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同與愛金卡合作 推電鍋復古橘 icash2.0 附贈迷你夾子及擬真茶葉蛋

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」。大同／提供
大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」。大同／提供

大同多次與愛金卡公司合作推出大同經典產品icash2.0，可愛又有創意的造型，不但受到消費者喜愛搶購，更掀起了一陣收藏造型儲值卡風潮，這一次2家公司再度聯手，在大同電鍋問市65年後向歲月致敬，隆重推出年代感十足的復古橘icash2.0。販售時間為7月9日起。

大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」，整體設計重現復古感，並以家家戶戶最常見到的橘色外觀為主，開關部分除了能上下撥動的細節外，感應時還會亮起紅燈，重現煮飯時的場景。

為了復刻具年代感的古早味電鍋，鍋蓋部分特別使用古銅色霧面材質製作，模擬出使用已久的鍋蓋表面，細看還會發現鍋蓋邊緣如實呈現一圈圈磨損的歲月痕跡，而為了呈現經年使用的磨損機體，更特別以人工方式刷出仿舊的時光痕跡，彷彿就是那款在家中飄香數十年的老電鍋。將鍋蓋打開後，裡面滿滿一鍋擬真茶葉蛋，蛋殼上的細微裂痕及滷包網布表面逼真無比，除了電鍋本體外，更附贈迷你夾子及擬真茶葉蛋一顆。

大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」。大同／提供
大同授權愛金卡獨家推出的「大同電鍋 - 復古橘icash2.0」。大同／提供

大同電鍋

延伸閱讀

花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

鍋具卡水垢「又黃又厚」怎麼清？ 達人曝超好用2物：保證有效

嘉市社大續租大同技術學院有變數 大同校產用途縣市分攤財務曝

大同技術學院退場 嘉市社大陳情無處落腳…市府：會協助

相關新聞

沒Logo、更有型！ 超夯精品時尚包款盤點5選

社群年代，每個人都需要5分鐘享受被注視、被理解、被認同的心理價值。時尚產業過往俗稱IT包、今日的「爆款」，因此多需要明顯...

爆笑舞台劇「沒有人想交作業」13位金鐘金馬劇場明星男演員輪番飆戲

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演。即將於空總劇場展開自7月10日至9月1日共八週的演出。

JINS「名偵探柯南眼鏡」帶著電影回憶去旅行、即刻出發

每到夏天，暑假、旅行、遠方、海灘，都是夏天回憶的不可或缺。輕巧的眼鏡不僅是日常視力的輔助工具，更是戶外出門遮陽、保護視力...

可背可提、可鹽可甜 秋冬必敗復古風小波士頓包

一顆精巧方便、可提可背、容量大又不怕掉東西的波士頓包，絕對是秋冬最不可或缺的IT包款。Dior本季的Dior Groov...

主餐買1送1、免費送炸物盤！日本「福吉漢堡排」登台」

又有日本漢堡排登台！來自神奈川相模原市的「福吉漢堡排」，主打入口即化的細緻口感，提供有100% A5和牛漢堡排、入口即化...

當日最高氣溫破40度 双聖單球冰淇淋限期限量免費吃

歡慶美式家庭餐廳SWENSEN'S双聖登台40周年，特別打造周年限定系列活動，即日起至8月31日止，若中央氣象局公布當日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。