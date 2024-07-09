首季赴韓逾30萬人 旅遊電商搶攻暑假音樂節、K-pop商機

韓國受惠於機位充足，疫後一直都是民眾出國旅遊高cp值選擇。旅遊電商平台KKday分享，韓國穩居2024年海外熱門旅遊目的地亞軍，看準暑假旅遊商機，獨家販售「2024 Waterbomb音樂節」門票，並於即日起開賣「Super Junior粉絲見面會之旅」，另外，10月份的韓國來回機票最低只要5999元起。

根據觀光署統計，今年第1季赴韓旅遊突破30萬人次，高居國人熱門旅遊目的地前3名。KKday指出，今年K-pop文化、韓流體驗以及話題韓劇景點，成為韓國的熱搜體驗行程榜，今同步開賣至10月份的韓國來回機票，包含首爾、釜山、大邱、清洲等地，可選擇搭乘濟州航空、德威航空、釜山航空等，清洲最低票價只要5999元起、首爾最低票價則是6388元起。

KKday表示，此次販售的韓國Ｗaterbomb音樂節，最大樂趣在於以「打水仗」的方式進行，將台上歌手與台下觀眾分成不同顏色的隊伍，然後持水槍互動，於7月13日濟州島場次、7月20日大邱場次、7月27日釜山場次、8月10日大田場次，及8月24日水原場次，推出門票含來回接駁或住宿方案，售價4915元起。

另外，Ｗaterbomb音樂節海外場，目前開賣新加坡場次，8月24日、25日在聖淘沙Siloso海灘登場，將有CL、Sandara Park、VIVIZ、BAMBAM等歌手演出，推出1日通行證及接送方案，售價4835元起。

KKday也說，此次同步推出「Super Junior粉絲見面會之旅」，包含樂天免稅店購物金、粉絲見面會門票、導遊、來回交通、住宿的兩天一夜行程，售價31285元起，除了欣賞演唱外還有機會與偶像互動及合影，數量有限，售完為止。

KKday表示，知名韓劇取景地也是不少人朝聖韓國的指標，「浦項、蔚山打卡點一日遊」是韓劇《海岸村恰恰恰》拍攝地，售價1175元起；「南海島&泗川一日遊」可前往韓劇《女神降臨》拍攝地「想像羊牧場」，售價2345元起；「濟州島熱門韓劇拍攝地一日遊」，有東線、西線不同地點可選擇，售價1340元起。