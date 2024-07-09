夏秋虱目魚正當季 買魚去、鱻魚購電商優惠開跑
漁業署今天表示，夏秋之際正是虱目魚產季，已號召高雄市、台南市等產地9日起在「買魚去」、「鱻魚購」等2個電商平台及超市等通路，推出多樣化的優惠活動，呼籲民眾把握。
持續加強行銷國產水產，農業部漁業署發布新聞指出，虱目魚正當季，電商平台「買魚去」從7月9日起推出系統上線慶限量優惠，7月29日至9月28日則推出彌陀、南縣及興達港等漁會週優惠，以及7月10、24日及8月7、21日展開週三虱目魚快閃優惠。
另外電商平台「鱻魚購」7月10日至8月15日推出蝦咪夏日祭典等優惠活動。
實體促銷活動也將展開，漁業署說，7月18日至9月26日，將在新莊副都心辦公大樓、聯發科技總部、遠東SOGO百貨天母店、南港展覽館1館、台北市希望廣場農民市集、中和四號公園及中華民國全國漁會鱻魚小鋪等地舉辦展售活動，呼籲民眾把握機會多加選購。
漁業署補充，虱目魚是國產養殖魚種之一，產地以高雄、台南及嘉義為主，沿海地區以鹹水低密度放養，肉質鮮甜、美味、結實，料理變化也多，煎、滷、煮湯、燉補、涼拌都可以。
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