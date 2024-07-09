搶搭巴黎奧運風潮 麗晶精品夏日吹起法國風

2024夏季奧林匹克運動會也即將於世界時尚之都巴黎展開，看好奧運話題熱度，麗晶精品與旗下50家國際精品品牌搭上這股運動風潮，7月10日至7月21集結多款獨家新款珠寶腕表、運動時尚新品及夏日限定美饌展開「絢夏購物禮讚」。

消費2萬元起即可兌換晶華獨家聯名的韓國首爾爆紅The TRUFFLE BAKERY「紙巾吐司」分享禮盒組、品牌香水等精品好禮。

消費百萬再加碼贈送限量KITON 棉質波浪領帶，使用美國運通、台新、星展、匯豐、彰化與永豐銀行信用卡消費，另有紅利點數及好禮。

另外在夏日美食方面，巴黎精品馬卡龍PIERRE HERMÉ強打玫瑰荔枝覆盆子磅蛋糕，將玫瑰香氣織入細緻的杏仁蛋糕之中，搭配上覆盆子和荔枝、花香與果實的浪漫交織，於味覺的畫布上輕柔地勾勒出一幅初夏的花園。

紐約貴婦甜點LADY M分別推出夏季限定的芒果千層蛋糕，將香甜的芒果卡士達，抹入層層手工餅皮之間，上層鋪滿新鮮芒果片，層層堆疊起金黃盛夏。

法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推出漫步巴黎酥餅禮盒，與親友們品嘗著法式經典巧克力及特色酥餅，觀看巴黎奧運盛事。

麗晶獨家的北海道排隊鬆餅TSUBAKI SALON推出夏季限定口味，由新鮮百香果特製而成的水果奶油 ，搭配上滿滿的當季芒果與鬆軟可口的厚鬆餅，點綴上北海道鮮奶冰淇淋，吃進滿口清涼消暑的酸甜 。百年餅舖舊振南推出全新喜餅禮盒-滿緣禮盒，將沉穩內斂與現代美學相容，以高雅質感分享喜事良緣。