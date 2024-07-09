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K湯、三分球女神Sabrina都愛潮物 TISSOT直營店開賣了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
NBA球星「K湯」和美國球星Sabrina Ionescu，近日都在私服造型中配戴了新款TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控腕表。圖／翻攝自 IG @ sabrina_i、klaythompson（合成圖）
NBA球星「K湯」和美國球星Sabrina Ionescu，近日都在私服造型中配戴了新款TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控腕表。圖／翻攝自 IG @ sabrina_i、klaythompson（合成圖）

生活感、專業、造型，三者之間可否取得平衡？堪稱瑞士最高CP值鐘表品牌「天梭」（TISSOT）日前推出全新「T-Touch Connect Sport運動版觸控腕表」，除定位為品牌直營店獨家開賣，並頗受西方運動好手所喜愛，已全面於台灣上市。

包含近日轉隊、新聞廣受熱議的「K湯」克萊湯姆森（Klay Thompson），以及「三分球天后」紐約自由人後衛Sabrina Ionescu，都曾在私服造型中配戴上這只T-Touch Connect Sport運動版觸控腕表，展現了無分性別的生活運動風格。

T-Touch系列先前曾在2022年推出藍芽連結功能，今年新款則小改款，除了尺寸微幅減碼：成為43毫米，讓喜愛大尺寸表徑的女性也能輕鬆上手。結合鈦金屬和陶瓷的表殼則兼具了輕量化、耐刮磨等特色，同時增加了心跳量測的健康功能運用，加上「標準模式」（在天氣晴朗20 kLux的前提下、每日戶外照明超過35分鐘）下、可使用長達6個月的續航力，因而找到生活、運動、造型的甜蜜平衡點。

表款共有鈦金屬、黑色PVD、玫瑰金PVD、藍陶瓷、活力橘、白陶瓷合計6種款式，其中搭配矽膠表帶款重量僅60至63克、鈦金屬鍊帶款也僅約102克。表款將具備有時間、萬年曆、鬧鈴、時區、自動夏令時間、計時、分段計時、計時日記、計步器、卡路里消耗、行進距離、ECO模式、自動休眠模式、步伐、心率、高度、移動警報...等大量豐沛且實用的生活與健康運用，訂價約自32,400元至36,100元不等。

表款將僅在天梭（TISSOT）直營店獨家開賣，全台共有包含台北101、台中三越、高雄夢時代、新竹巨城、南紡...合計10間品牌直營店，更多資訊，亦可參考TISSOT品牌官方網站：https://www.tissotwatches.com/zht-tw/；或電洽02-26523665。

TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控表活力橘款，32,400元。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控表活力橘款，32,400元。圖／TISSOT提供
Sabrina Ionescu又因為神準的三分球聲名大噪。圖／翻攝自 IG @ sabrina_i
Sabrina Ionescu又因為神準的三分球聲名大噪。圖／翻攝自 IG @ sabrina_i
TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控錶玫瑰金PVD款，34,600元。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控錶玫瑰金PVD款，34,600元。圖／TISSOT提供
不僅是專業的運動表，TISSOT新款T-Touch Connect Sport運動版觸控表並結合長效電力，在品牌的「標準模式」下使用、將可連續6個月不充電，活力滿滿。圖／TISSOT提供
不僅是專業的運動表，TISSOT新款T-Touch Connect Sport運動版觸控表並結合長效電力，在品牌的「標準模式」下使用、將可連續6個月不充電，活力滿滿。圖／TISSOT提供
NBA球星「K湯」克萊湯姆森（Klay Thompson）。圖／翻攝自 IG ＠ klaythompson
NBA球星「K湯」克萊湯姆森（Klay Thompson）。圖／翻攝自 IG ＠ klaythompson
輕量化、結合健康監測功能的新款TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控表，在智慧生活運用上更上層樓。圖／TISSOT提供
輕量化、結合健康監測功能的新款TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控表，在智慧生活運用上更上層樓。圖／TISSOT提供

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