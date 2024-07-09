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等了21年！麥當勞「搖搖薯條」回來了 2種口味可以選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
睽違21年，麥當勞「搖搖薯條」重返市場。圖／麥當勞提供
睽違21年，麥當勞「搖搖薯條」重返市場。圖／麥當勞提供

搖搖薯條回來了！睽違21年，麥當勞宣佈，「搖搖薯條」自7月10日起將限時回歸，共有「海苔風味」或「蔥辣風味」兩種選擇；除此之外，還有「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」，以及「韓味魷魚堡」等品項輪番登場。

獲得許多民眾喜愛的「搖搖薯條」在睽違21年後，由蔡依林以名人餐盤概念再度代言登場，不僅拍攝全新廣告，還推出蔡依林手繪的限定圖騰包裝，包括有玫瑰、斧頭等標誌性圖騰，還有愛犬屋虎及社長。7月10日至8月6日止，凡單點69元搖搖薯條，即可選擇「海苔風味」或「蔥辣風味」搖搖粉（2擇1）；購買經典配餐選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」。

繼2023年推出海派魷魚季後，7月10日至8月20日期間，「韓味雙牛魷魚堡」將再度回歸市場，使用魷魚海鮮排搭檔100%雙層純牛肉，佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，打造正宗韓式風味，單點124元，經典套餐189元；7月24日至8月20日「日式豬排魷魚堡」將接力登場，由魷魚海鮮排搭配日式酥嫩炸豬排，加上大阪燒醬及美乃滋，十足日式情調，單點124元，經典套餐189元。全新「韓味魷魚堡」則於7月10日起登場，以魷魚丁製成的魷魚海鮮排，帶來鮮明海味，單點99元，經典套餐164元。

7月10日起，凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿399元，隨餐附贈「小麥麥家家酒組」1款，包括有漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組6種款式，不僅適合小朋友激發創造力，也能為大人帶來滿滿療癒感。

「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」各有不同特色。
「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」各有不同特色。
麥當勞「海派魷魚季」再度登場，共有「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」，以及「韓味魷魚堡」等選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞「海派魷魚季」再度登場，共有「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」，以及「韓味魷魚堡」等選擇。圖／麥當勞提供
適合大小朋友蒐集的「小麥麥家家酒組」。圖／麥當勞提供
適合大小朋友蒐集的「小麥麥家家酒組」。圖／麥當勞提供

套餐 薯條 麥當勞

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