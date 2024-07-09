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德州鮮切牛排新推台式鐵板排餐 499元起、紅茶喝到飽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
鐵板鮮嫩雞排，售價499元。圖／開展餐飲集團提供
鐵板鮮嫩雞排，售價499元。圖／開展餐飲集團提供

全美最大連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排登台10年出新招，首次推出台灣限定菜單，新增「台味傳奇」台式鐵板排餐系列，有牛、豬、雞三種餐點選擇，優惠價499元起，即日起於全台分店（復興店除外）販售；同時邀請萬波島嶼紅茶聯名響應，活動期間點購新餐即享紅茶喝到飽，再搭配特製紙圍兜、餐墊紙，完整復刻台味靈魂。

這次推出的「台味傳奇」台式鐵板排餐系列，是Texas Roadhouse十年來首款由台灣團隊研發的在地菜單，以台式鐵板排餐為靈感，無論是以低溫熟成的沙朗牛排、經過炭烤烙上誘人紋路的鮮嫩雞胸，或是Texas Roadhouse的隱藏版人氣料理厚切豬排，在初步調理後放上火燙的鐵板，將肉汁精華牢牢鎖住，創造出有別於經典美式料理的台味風情。排餐均附鐵板麵、季節時蔬及荷包蛋，可選擇黑胡椒醬或蘑菇醬，並加贈萬波島嶼紅茶一杯及紙圍兜、餐墊紙一組。

德州鮮切牛排這次完整復刻台式鐵板靈魂——麵包、紅茶、復古餐墊紙，除供應最受粉絲們喜愛的現烤麵包外，還特地邀請以主打台灣古早味飲料的手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」共同響應，活動期間點購台味傳奇系列餐點，即享萬波島嶼紅茶一杯，並可無限續杯。此外，Texas Roadhouse更特製紙圍兜，分為「牛排款」及「紅茶款」，連同餐墊紙隨餐隨機贈送。

開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示：「傳奇服務、傳奇美食一直是Texas Roadhouse的品牌精神，這次推出首款台灣限定品項，將我們引以為傲的高品質的肉品結合台式料理手法，除了希望創造全新的台味傳奇，更期待能突破消費者對於台式鐵板牛排的想像。」

「台味傳奇」台式鐵板排餐系列均附鐵板麵、季節時蔬及荷包蛋，可選擇黑胡椒醬或蘑菇醬。圖／開展餐飲集團提供
「台味傳奇」台式鐵板排餐系列均附鐵板麵、季節時蔬及荷包蛋，可選擇黑胡椒醬或蘑菇醬。圖／開展餐飲集團提供
活動期間點購「台味傳奇」新餐，即享萬波島嶼紅茶喝到飽，搭配紙圍兜、餐墊紙，完整復刻台味靈魂。圖／開展餐飲集團提供
活動期間點購「台味傳奇」新餐，即享萬波島嶼紅茶喝到飽，搭配紙圍兜、餐墊紙，完整復刻台味靈魂。圖／開展餐飲集團提供
德州鮮切牛排首次推出台灣限定菜單「台味傳奇」，有牛、豬、雞三種餐點選擇，優惠價499元起。圖／開展餐飲集團提供
德州鮮切牛排首次推出台灣限定菜單「台味傳奇」，有牛、豬、雞三種餐點選擇，優惠價499元起。圖／開展餐飲集團提供
鐵板沙朗牛排，售價680元。圖／開展餐飲集團提供
鐵板沙朗牛排，售價680元。圖／開展餐飲集團提供
鐵板厚切豬排，售價520元。圖／開展餐飲集團提供
鐵板厚切豬排，售價520元。圖／開展餐飲集團提供

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