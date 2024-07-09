旭集、饗饗喊漲…鍋貼、水餃也跟進 八方雲集：7月10日起漲6%~7%

餐飲漲價潮再起，繼瓦城、饗賓後，八方雲集也表示，部分商品售價將於7月10日起調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%。

瓦城旗下7品牌5月宣布調整價格，平均漲幅4.5%，饗賓集團旗下人氣的「旭集」及「饗饗」2大Buffet品牌喊出調漲，宣布8月12日起，平日下午餐調漲100元，讓不少民眾表示，現在外食愈來愈貴。

對於此次價格調整，八方雲集表示，致力提供消費者多樣美味安心餐點及便利的用餐體驗，堅持採用最新鮮的食材，物流每日配送至各門店，面臨原物料價格波動、電價調漲以及缺工等大環境營運挑戰，為堅持餐點品質，部分商品售價將於7月10日起調整。

八方雲集表示，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%，但深受消費者喜愛的酸辣湯、玉米濃湯價格維持35元不變，牛肉麵系列以及飲品類商品價格亦維持原價。