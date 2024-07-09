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嘉義人「現折33元」！聖保羅「月夜Q寶冰淇淋」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為慶祝33周年，聖保羅嘉義噴水旗艦店，打造「愛麗絲夢遊仙境展」。圖／聖保羅提供
為慶祝33周年，聖保羅嘉義噴水旗艦店，打造「愛麗絲夢遊仙境展」。圖／聖保羅提供

為慶祝品牌33週年，連鎖烘焙品牌「聖保羅」推出全新冰品「月夜Q寶冰淇淋」，為炎炎夏日帶來清涼享受。除此之外，針對嘉義噴水旗艦店，也特別打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，讓粉絲可以沈浸在奇幻的世界之中。除此之外，聖保羅也推出「消費滿額送月夜Q寶冰淇淋」、嘉義人現折33元、冰淇淋第2支半價等一系列優惠。

1991年於嘉義發跡的聖保羅，主打多樣化的烘焙產品，並多次獲得烘焙大賽冠軍，目前在全台多個地區均有分店。其中2022年重新改裝的嘉義噴水店，更獲得「德國iF設計獎」，成為全台首間獲此殊榮的烘焙糕點店。

今夏全新推出的「月夜Q寶冰淇淋」，乃是將冰淇淋結合經典mini Q餅，帶來甜鹹混搭的滋味與豐富口感，乃是嘉義噴水旗艦店限定款。針對嘉義噴水旗艦店，即日起至9月17日期間，也打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，在各處角落融入童話主題元素，包括有夢幻打卡牆、超卡哇伊專屬濾鏡、經典IP兔蛋糕線上投票區等多種趣味情境區，讓民眾一同進入愛麗絲夢遊仙境的世界。

為慶祝新品上市以及品牌33週年，即日起至7月14日，在全台聖保羅門市消費單筆滿888元，憑發票可至「嘉義噴水門市」兌換「月夜Q寶冰淇淋」1支，每日限量30名。周年慶系列展覽期間至嘉義噴水旗艦店，設籍嘉義縣市者，可享現金折抵33元優惠。參與社群打卡任務，則可享同款限定冰淇淋「第2支半價」優惠

聖保羅本季首度推出「愛麗絲夢遊仙境限定禮盒」。圖／聖保羅提供
聖保羅本季首度推出「愛麗絲夢遊仙境限定禮盒」。圖／聖保羅提供
聖保羅今夏推出「月夜Q寶冰淇淋」。圖／聖保羅提供
聖保羅今夏推出「月夜Q寶冰淇淋」。圖／聖保羅提供

冰淇淋 嘉義 烘焙

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