嘉義人「現折33元」！聖保羅「月夜Q寶冰淇淋」登場

為慶祝品牌33週年，連鎖烘焙品牌「聖保羅」推出全新冰品「月夜Q寶冰淇淋」，為炎炎夏日帶來清涼享受。除此之外，針對嘉義噴水旗艦店，也特別打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，讓粉絲可以沈浸在奇幻的世界之中。除此之外，聖保羅也推出「消費滿額送月夜Q寶冰淇淋」、嘉義人現折33元、冰淇淋第2支半價等一系列優惠。

1991年於嘉義發跡的聖保羅，主打多樣化的烘焙產品，並多次獲得烘焙大賽冠軍，目前在全台多個地區均有分店。其中2022年重新改裝的嘉義噴水店，更獲得「德國iF設計獎」，成為全台首間獲此殊榮的烘焙糕點店。

今夏全新推出的「月夜Q寶冰淇淋」，乃是將冰淇淋結合經典mini Q餅，帶來甜鹹混搭的滋味與豐富口感，乃是嘉義噴水旗艦店限定款。針對嘉義噴水旗艦店，即日起至9月17日期間，也打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，在各處角落融入童話主題元素，包括有夢幻打卡牆、超卡哇伊專屬濾鏡、經典IP兔蛋糕線上投票區等多種趣味情境區，讓民眾一同進入愛麗絲夢遊仙境的世界。