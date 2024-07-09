聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義人「現折33元」！聖保羅「月夜Q寶冰淇淋」登場
為慶祝品牌33週年，連鎖烘焙品牌「聖保羅」推出全新冰品「月夜Q寶冰淇淋」，為炎炎夏日帶來清涼享受。除此之外，針對嘉義噴水旗艦店，也特別打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，讓粉絲可以沈浸在奇幻的世界之中。除此之外，聖保羅也推出「消費滿額送月夜Q寶冰淇淋」、嘉義人現折33元、冰淇淋第2支半價等一系列優惠。
1991年於嘉義發跡的聖保羅，主打多樣化的烘焙產品，並多次獲得烘焙大賽冠軍，目前在全台多個地區均有分店。其中2022年重新改裝的嘉義噴水店，更獲得「德國iF設計獎」，成為全台首間獲此殊榮的烘焙糕點店。
今夏全新推出的「月夜Q寶冰淇淋」，乃是將冰淇淋結合經典mini Q餅，帶來甜鹹混搭的滋味與豐富口感，乃是嘉義噴水旗艦店限定款。針對嘉義噴水旗艦店，即日起至9月17日期間，也打造「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，在各處角落融入童話主題元素，包括有夢幻打卡牆、超卡哇伊專屬濾鏡、經典IP兔蛋糕線上投票區等多種趣味情境區，讓民眾一同進入愛麗絲夢遊仙境的世界。
為慶祝新品上市以及品牌33週年，即日起至7月14日，在全台聖保羅門市消費單筆滿888元，憑發票可至「嘉義噴水門市」兌換「月夜Q寶冰淇淋」1支，每日限量30名。周年慶系列展覽期間至嘉義噴水旗艦店，設籍嘉義縣市者，可享現金折抵33元優惠。參與社群打卡任務，則可享同款限定冰淇淋「第2支半價」優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言