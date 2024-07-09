走跳世界／加拿大金秋 沉浸絕美楓境

秋季的紅葉美景，絕對是令人陶醉的大自然寶藏。有行旅特別安排《七彩楓紅 金秋加拿大》之旅，將由專業攝影師領航，帶著旅人收攬加拿大最美賞楓祕境。

攝影專家領航 拜訪祕境

有行旅邀請攝影專家陳海騰帶領旅人前往鮮少人知的賞楓祕景。圖／有行旅提供

加拿大東部的秋天，由深紅色漆樹和鵝黃色山毛櫸揭開序幕，並由鮮紅、金黃、鵝黃、黃橘、鮮橘等不同色彩的楓樹接力妝點，宛若絕美的調色盤，每年的9月中至10月中，也正是最佳的賞楓季節。

移居加拿大多年的攝影專家陳海騰，對於加國歷史文化與楓樹知識如數家珍，近年更自駕橫越加拿大，尋訪加拿大東西岸人文故事和自然攝影題材。有行旅所設計的《七彩楓紅 金秋加拿大》在秋葉正美之際，由陳海騰領航，將帶領團員造訪著名賞楓景點，並且在老師的帶領之下，讓旅人認識糖楓、紅楓，還有黃橘色的西克莫楓、條紋楓等不同楓葉。同時老師還會帶領團員前往慕斯科卡湖區、國王大道等賞楓祕景，讓旅人擁有兼具感性和知性、美的旅程。

慕斯科卡湖區 名流傾心

加拿大最著名的楓葉大道，全長約800公里，橫跨魁北克省和安大略省，從魁北克的東端開始，沿著聖勞倫斯河到尼加拉，沿途經過無數山丘、湖泊及多處具有歷史意義的名勝景點。本次旅程將從安大略省開始，前往擁有超過1,600個天然湖，百年以來皆是王室貴族、政商名流度假勝地的「慕斯科卡湖區」；而後還會前往擁有百年楓林的「阿岡昆省立公園（Algonquin Park）」，園內涵蓋2,500多個天然湖泊，以及豐富的野生動植物資源。

聖安妮峽谷 多層次楓林

接著前往魁北克省的加東賞楓第一特區「川普朗度假村」（Mont Tremblant Resort），搭乘纜車至東岸最高峰川普朗山之頂賞楓。還將前往有「楓林大峽谷」美譽的「聖安妮峽谷」。因高低落差與日照光線的差異，整座山谷的秋楓，在谷底、中腰和山巔，呈現出多重層次的色彩，美麗至極。旅程也將前往千島湖（Thousand Islands），此處由1,800多個天然島嶼組成，是加拿大三大自然奇觀之一；另外也會走訪世界文化遺產小鎮「魁北克古城區」，乃是北美唯一有城牆的城市，當地融合英法兩國文化，隨處可見法式風格與英國古典式建築，相當浪漫。

費爾蒙城堡飯店 盡覽美景

「費爾蒙芳緹娜古堡飯店」可眺望聖羅倫斯河和對岸城市。圖／摘自Fairmont Le Château Frontenac官網

除了自然美景與人文風光，旅人還將入住費爾蒙集團（Fairmont）的城堡飯店「費爾蒙芳緹娜古堡飯店」，可眺望聖羅倫斯河和對岸城市；「費爾蒙特洛里耶堡飯店」則能一覽渥太華河美景，也能欣賞不同角度的國會大廈；至於「費爾蒙川普朗城堡飯店」位在川普朗風景區裡，是北美加東首屈一指的賞楓勝地，房外即是壯麗山景。同時有行旅也安排旅人搭乘川普朗湖遊船，湖上優遊盡賞楓林遍布的山巒交織湖光景致。

安排旅人搭乘「霧中少女號」，近距離體驗尼加拉瀑布的壯闊氣勢。攝影／陳海騰

旅程尾聲，還將入住尼加拉瀑布旁的景觀飯店「尼加拉喜來登瀑布飯店」，房間拉開窗簾即可看到瀑布，世界七大奇觀就在眼前。還會安排旅人搭乘「霧中少女號」，近距離體驗瀑布的壯闊氣勢。

如果你想去

《七彩楓紅 金秋加拿大》

13天10夜，10月6日－10月18日。全行程都有一對一說明會。

報名可洽(02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3959或瀏覽：有行旅官網