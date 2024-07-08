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聖保羅中秋限定禮盒有驚喜 企業免費試吃火熱開放中

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
為搶攻企業贈禮市場，聖保羅特別推出企業免費試吃中秋禮盒活動。聖保羅提供
為搶攻企業贈禮市場，聖保羅特別推出企業免費試吃中秋禮盒活動。聖保羅提供

經典烘焙品牌聖保羅再掀創意風暴！今夏為歡慶33周年，聖保羅特別推出全新限定冰品「月夜Q寶冰淇淋」，並祭出多重優惠，即日起至9月17日，嘉義噴水旗艦店2樓將舉辦「愛麗絲夢遊仙境」周年慶展覽，一系列超吸睛的裝置和夢遊情境陳列區等沉浸體驗，邀消費者共享月光下的奇幻饗宴。

嘉義市購物節也在暑期旺季揭開序幕，發票登錄金額逐年攀升，豪華抽獎禮品再度升級。今年，聖保羅烘焙花園加入特約商店行列，消費者憑嘉義市特約商店發票還可參加抽獎。暑假盡情玩樂，豐厚大獎要讓大家滿載而歸。

聖保羅烘焙花園33周年之際，榮獲德國iF設計獎的嘉義噴水旗艦店2樓，展開充滿童話色彩的愛麗絲夢遊仙境展。即日起至9月17日「周年慶系列展覽」，品牌堅守設計美學，融合童話主題元素，在各處角落藏驚喜。

展覽期間有節慶限定中秋禮盒及熱銷商品陳列藝術區、網美最愛夢幻打卡牆、超卡哇伊專屬濾鏡、經典IP兔蛋糕線上投票區等多種趣味情境區，帶大家一同進入「愛麗絲夢遊仙境」，與聖保羅經典IP兔共同感受愛麗絲掉進兔子洞後的驚奇旅程。

聖保羅今年再度大玩創意，首次推出「愛麗絲夢遊仙境限定禮盒」，內含榮獲各大國際獎項的聖保羅經典Ｑ餅、經典蛋黃酥、芋頭麻糬、星月彩兔月餅、茹食粉絲們最愛的阿里山Q餅等多款熱銷商品。

連續榮獲台灣十大伴手禮金獎的「聖保羅經典Ｑ餅」深獲各界喜愛，每逢佳節前夕經常銷售一空，主餡嚴選屏東萬丹紅豆沙及軟綿Ｑ彈的西螺麻糬等在地經典食材，搭配師傅純熟的手工烘焙技術，讓每一口都能品嚐到扎實飽滿內餡及食材原始美味，成為許多人手信必買的經典月餅。

為搶攻企業贈禮市場，聖保羅特別推出企業免費試吃中秋禮盒活動，限時開放8月28日前訂購，可享最高74折的早鳥限定優惠。即日起，只要上官網填單申請，將由專人聯繫確認試吃配送細節等服務，讓聖保羅為中秋增添獨特的禮贈體驗。

榮獲德國iF設計獎的嘉義噴水旗艦店2樓，有充滿童話色彩的愛麗絲夢遊仙境展。聖保羅提供
榮獲德國iF設計獎的嘉義噴水旗艦店2樓，有充滿童話色彩的愛麗絲夢遊仙境展。聖保羅提供

嘉義 愛麗絲 烘焙

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