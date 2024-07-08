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Mia Cbon頂級超市進軍義享時尚廣場 高雄分店中規模最大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
Mia C'bon 高雄義享店引進自有品牌「Nakery」，主打無添加、健康減糖，讓愛吃麵包的消費者，吃得健康無負擔。記者王昭月／攝影
Mia C'bon 高雄義享店引進自有品牌「Nakery」，主打無添加、健康減糖，讓愛吃麵包的消費者，吃得健康無負擔。記者王昭月／攝影

頂級超市Mia C’bon全國第23家分店近期進駐高雄義享時尚廣場，是高雄第3家，卻規模最大，規畫最別出心裁，除引入南部首家、旗下自有品牌的「Nakery裸焙坊」，也結合國內小農，展售精品級鮮果，另設有全國獨家扇形展示冰櫃的客製化現煎牛排區，讓逛超市成為全新生活體驗。

頂級超市Mia C’bon網羅全球超過82個國家，逾1.2萬種人氣商品，高雄繼漢神百貨、統一夢時代之後，近期再進駐高雄義享時尚廣，義享時尚廣場總經理林俊昇期待在強強聯手之下，Mia C'bon能為消費者創造多元豐富的購物體驗。

Mia C'bon 高雄義享店，設有生鮮區、客製化現煎牛排區、專售日本進口禮盒的伴手禮區、台灣名產區，含烈酒、清酒、梅酒、葡萄酒等酒類區、起司專區、非籠飼雞蛋區、零食區等。

其中蔬果生鮮專區配合開幕，上架麝香葡萄、西北櫻桃、日本頂級哈密瓜及高雄杉林區的黃金果、長在樹上的雲林有機馬卡龍小西瓜，現場更能選擇喜歡的水果自組禮盒。另Mia C’bon 也自詡成為「和牛專賣店」，包括提供客製化現煎牛排服務，專業的平板煎煮台，可完美還原和牛的精緻美味。

此外，Mia C'bon 高雄義享店引進自有品牌「Nakery」，主打無添加、健康減糖，簡單使用麵粉，用手工手法技術讓麵包軟化，食材天然，讓愛吃麵包的消費者，吃得健康無負擔。「現買現吃特色專櫃」則精選各地熟食，讓消費者在購物時也能品嚐各國美味。功夫小料理系列，則師父遠赴日本、香港學習由中法式料理研發出精緻的「功夫菜」，風味獨特。

Mia C’bon高雄義享店展售各式高級精品鮮果。記者王昭月／攝影
Mia C’bon高雄義享店展售各式高級精品鮮果。記者王昭月／攝影
Mia C’bon 自詡成為「和牛專賣店」，包括提供客製化現煎牛排服務。記者王昭月／攝影
Mia C’bon 自詡成為「和牛專賣店」，包括提供客製化現煎牛排服務。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon近日進駐高雄義享時尚廣場，是全國第23家分店，高雄第三家。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon近日進駐高雄義享時尚廣場，是全國第23家分店，高雄第三家。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon近日插旗高雄義享時尚廣場，是全國第23家分店，同時是高雄現行規模最大的分店。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon近日插旗高雄義享時尚廣場，是全國第23家分店，同時是高雄現行規模最大的分店。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon進駐高雄義享時尚廣場，結合國內小農，也展售各式精品級鮮果。記者王昭月／攝影
頂級超市Mia C’bon進駐高雄義享時尚廣場，結合國內小農，也展售各式精品級鮮果。記者王昭月／攝影

日本 牛排

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