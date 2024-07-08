Mia Cbon頂級超市進軍義享時尚廣場 高雄分店中規模最大

頂級超市Mia C’bon全國第23家分店近期進駐高雄義享時尚廣場，是高雄第3家，卻規模最大，規畫最別出心裁，除引入南部首家、旗下自有品牌的「Nakery裸焙坊」，也結合國內小農，展售精品級鮮果，另設有全國獨家扇形展示冰櫃的客製化現煎牛排區，讓逛超市成為全新生活體驗。

頂級超市Mia C’bon網羅全球超過82個國家，逾1.2萬種人氣商品，高雄繼漢神百貨、統一夢時代之後，近期再進駐高雄義享時尚廣，義享時尚廣場總經理林俊昇期待在強強聯手之下，Mia C'bon能為消費者創造多元豐富的購物體驗。

Mia C'bon 高雄義享店，設有生鮮區、客製化現煎牛排區、專售日本進口禮盒的伴手禮區、台灣名產區，含烈酒、清酒、梅酒、葡萄酒等酒類區、起司專區、非籠飼雞蛋區、零食區等。

其中蔬果生鮮專區配合開幕，上架麝香葡萄、西北櫻桃、日本頂級哈密瓜及高雄杉林區的黃金果、長在樹上的雲林有機馬卡龍小西瓜，現場更能選擇喜歡的水果自組禮盒。另Mia C’bon 也自詡成為「和牛專賣店」，包括提供客製化現煎牛排服務，專業的平板煎煮台，可完美還原和牛的精緻美味。