吸引逾萬人按讚！全聯這2商品自製雪花冰 網激推：營養又衛生

夏天悶熱最適合吃碗雪花冰消暑，近日有網友在全聯購買泰山八寶粥與義美的全脂鮮乳，自製雪花冰，竟吸引1.3萬人按讚。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，暑假太熱，小孩都只想吃冰的點心，準備了一瓶冷凍過的鮮奶，剪開紙盒，倒過來削片，將八寶粥淋上去，不需要苦惱配料，就完成了一碗營養+超滿足的八寶雪花冰。

近日有網友在全聯購買泰山八寶粥與義美的全脂鮮乳，自製雪花冰，竟吸引1.3萬人按讚。圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出，引來廣大的網友議論，「八寶粥+鮮奶真的絕配」、「讚耶！很健康」、「不錯耶，自己做的冰應該比外面冰店衛生」、「這樣才是純正的牛奶冰，外面的大多都會添加其他東西」、「很可以哦，營養又衛生」、「真材實料，至少吃了不用擔心大腸桿菌」、「原來雪花冰是這樣做的」、「這個太讚了！我要先去買削片器」。

許多網友紛紛稱讚這位媽媽聰明又有創意，「自己做就是看到小孩子期待開心的表情，我覺得這點就值得」、「家庭主婦的智慧」、「好聰明啊！高手在民間」、「八寶粥成分很單純很適合孩子吃」、「好厲害！又學一招了」、「自己做比較不擔心衛生問題，孩子吃的開心媽媽也放心」、「好創意，我也來試試」、「太聰明了，媽媽是最偉大的發明家」、「好聰明、好划算的作法喔」、「那個鮮奶冷凍削冰也太聰明！」、「好聰明喔，營養健康又美味」、「好有智慧的媽媽，隨手可得就能製作了」。

有部分網友提到可以替換配料很方便，「很讚！也可以自己加芒果切塊，再淋上煉乳」、「很棒的雪花冰，下次還可以加水果丁」、「可以加紅豆，變紅豆牛奶冰」、「感覺很好吃，可以再加一個布丁」、「感覺加上牛奶花生也不錯」。