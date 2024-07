歡慶龍年…蕭邦匯聚頂級工藝極致演繹 今起炫風登台巡展

瑞士頂級製表品牌蕭邦(CHOPARD),是世界上少有擁有傳統製表廠,並將多種傳承上百年的微型手工裝飾藝術也同時納於旗下的頂尖製表品牌之一。今年適逢全球華人歡慶龍年,自蛇年開始已經每年推出生肖蒔繪工藝表的蕭邦,也於今年完整地推出了12年一輪的生肖之作;為此特別的年份,品牌特地薈萃旗下製表工藝與大明火琺瑯、金雕、微縮彩繪、細木拼接、珠寶鑲嵌等多種工藝,推出一系列以龍為主角的頂級製表傑作,自今(7月8)日起至7月10日止於台北,7月11、12日於台中展出,採預約鑑賞制。

●全世界獨一無二 水晶音簧美聲配獨門工藝

此次來台巡展兩款全球獨一無二的孤品,均為搭載品牌專利水晶音簧三問機芯(L.U.C 08.01-L型機芯)的極致工藝之作。白金款表圈鑲嵌長梯形鑽石,搭配大明火琺瑯表面,需要一層一層上色高溫燒烤,才能創造出如盈著水潤般的光澤,在祥雲中騰舞的龍身,從六點鐘位置向上蜿蜒,冠與尾如焰,是以宋代的龍的形制為發想的創作。

玫瑰金款則以極致的手工金雕製作鏤空的表盤,身形如波浪、祥雲繚繞,靈感來自漢代龍的形制,包括表耳、表殼、表冠在內均是蕭邦工坊金雕大師手工雕製,完成一枚就需耗時4.5個月時間。配有與中國高級家具工坊「楠書房」合作特製專屬表盒,取東西工藝合璧美意。

而擁有一體成型水晶音簧的L.U.C 08.01-L型機芯,則是蕭邦L.U.C表廠的代表作。這款機芯於2016年問世,得「日內瓦印記」(Poinçon de Genève)認證,藍寶石水晶音簧鳴響時發出獨有的清澈剔透音色,於2017年摘下日內瓦高級鐘表大賞(Grand Prix de l’Horlogerie de Genève)「金指針獎」(Aiguille d’Or)。原創的機芯,以單一龍頭不同方向轉動,即可分別為走時和報時兩種機制的動力系統上鍊,8點位的調節器運作亦無聲響。由於水晶音簧本身音色獨特,搭配不同材質表殼也不受影響。

●L.U.C經典代表作機芯 多元工藝演繹不同風格祥龍

同時登台展出的還有三款不同工藝面盤的L.U.C Quattro Spirit 25「龍年」跳時腕表,結合中華文化中象徵吉祥的瑞獸和品牌L.U.C創立25周年時的機芯里程碑之作L.U.C 98.06-L型跳時機芯,配備四個採用蕭邦獨家Chopard Quattro技術的發條盒,可提供長達8天的動力儲存,對跳時腕表而言相當罕見。三款腕表尺寸均為40毫米,以符合倫理道德標準的18K金質鑄造,具備「日內瓦印記」(Poinçon de Genève)認證,並配有裝飾龍紋的鮭魚皮,配戴質感與壽命堪比鱷魚皮革表帶,同時更減碳環保。