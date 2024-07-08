百年配方做可樂！世界首間「精釀可樂專賣店」將登台

日本的「伊良可樂 （Iyoshi Cola）」，號稱是世界上第一間精釀可樂製造商，以獨特的風味著稱，在日本獲得許多粉絲青睞。為了協助花蓮震災後重建，伊良可樂創辦人小林隆英特別於4月推出「花蓮馬告可樂」，並將銷售金額全數捐出作為花蓮賑災使用。小林隆英日前來台時也表示，未來除了考慮將具有台灣風土特色的食材製作可樂之外，也預計於2025年於台灣開設海外首間分店。

可樂最初的配方，包括有香草、肉桂、檸檬與「可樂果」等成份。2018年時，喜愛可樂的小林隆英，將百年前的可樂配方搭配上祖父的漢方草藥材一起調配，創造出風味獨特的「伊良可樂」，並且開始透過移動式販賣車在東京的農夫市集販售，成功打響名號。後來伊良可樂也打造實體店面，成為世界上首間精釀可樂專賣店，目前在東京新宿、渋谷均有門市。

相較於一般商業可樂，伊良可樂使用大量的可樂果果實、柑橘類水果，還有肉桂、小荳蔻、高麗人參等天然辛香料為主軸，並加入檸檬汁、萊姆汁增添香氣，並常以特殊食材創作出限定款口味。由於風味特殊、包裝設計精美，因此獲得許多日本民眾喜愛。過去伊良可樂參與高雄市集活動時，亦獲得不少台灣民眾的支持。

為了協助花蓮重建，小林隆英4月時以花蓮的「馬告」為原料，推出限定款「花蓮馬告可樂」，並在7月3日來台，親自將銷售金額全數投入花蓮賑災使用，共計捐出日幣673,762元。同時小林隆英也前往花蓮縣消防總局，為前線人員免費提供170份現場製作的手工可樂。