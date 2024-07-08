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韓劇最美千金代表一定有她！薛仁雅限動曝光來台行蹤
演出《社內相親》、《哲仁王后》等火紅韓劇，而備受關注的韓星薛仁雅，在個人IG限動曝光了即將來台的行程，這也是她第一次正式在台灣公開亮相。薛仁雅受Tory Burch邀請，7月25日將現身Tory Burch高雄義享天地精品店開幕記者會，薛仁雅限動顯示了7月24日至7月26日將在高雄，喜歡她的粉絲們，除了活動當天，說不定也可捕捉到薛仁雅私下在高雄的行蹤。
薛仁雅作為演員出道的幾部作品，美貌的外型與演技，可以說是存在感很高的配角。2022年韓國浪漫喜劇《社內相親》不只讓男女主角安孝燮、金世正大火，劇中飾演富家千金的薛仁雅，除了外型亮眼吸睛，也因為詮釋豪爽率性千金的討喜演技，收割了大票粉絲，更被封為最美女二。另外，她在《哲仁王后》中逐漸黑化，壞女人演技獲得大眾好評，都讓她關注度持續上升。薛仁雅最近在新作《綠洲》、《閃亮的西瓜》則晉升為女主，演藝事業看漲。
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