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月餅包裝比創意 沙畫、竹製雷雕吸睛

中央社／ 台北8日電

距離中秋節還有2個多月，飯店已陸續推出月餅禮盒，除了比口味，包裝上更比創意，圓山大飯店今年首度邀請沙畫家創作流沙畫，君品酒店則在外盒採用竹製雷雕設計。

圓山大飯店今天發布新聞稿，今年首度邀請沙畫藝術工作者創作符合中秋意象的流沙畫，結合台灣50年代處處可見的海棠壓花玻璃窗圖騰為禮盒主視覺，再搭配國宴點心廚團隊逾70年製餅工藝、媒體盲測連續5年3次奪冠的冠軍月餅，推出「鎏金橙月」、「鉑金藍月」雙款中秋限定寶盒，即日起開放預購，7月31日前預訂可享早鳥優惠8.8折。

其中「鎏金橙月中秋寶盒」由國宴主廚以台灣在地食材加上古法技藝，製作蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝與傳統五仁口味的廣式月餅；「鉑金藍月中秋寶盒」由國宴甜點主廚團隊選用當季水果與健康食材入餡，研發芝麻流心、金月流心、可可榛果、鳳梨核桃、紅棗桂圓與紅豆麻糬6種創意日式桃山限量款月餅，兩款禮盒皆附贈圓山創辦人蔣宋美齡宴客唯一指定使用烏龍茶。

君品酒店今天發布新聞稿，今年推出全新「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒，外盒採用竹製雷雕設計，禮盒內以六宮格方式呈現，享用完月餅後，能將竹製上盒蓋當托盤、六宮格底盒作為收納，融合藝術與生活的美學設計，為中秋送禮添新意。

君品酒店今年有5種款式經典手工廣式月餅，口味兼具傳統與創新，包含「東方美人瓜仁」、「棗泥核桃」、「伍仁堅果」及「豆沙栗子」、「干貝XO」，禮盒內另有台灣精選「奇萊山青心烏龍茶」，展現東方佳節賞月、飲茶、品月餅的詩意情懷，即日起開放預訂。

中秋節 月餅 飯店

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