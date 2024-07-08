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可以穿韓服喝咖啡！「1883仁川觀光中心」進駐陽明山

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾可以在現場換穿韓服打卡。記者陳睿中／攝影
民眾可以在現場換穿韓服打卡。記者陳睿中／攝影

許多人的韓國之旅，皆是由仁川機場所在的「仁川」作為起點。為了讓民眾旅遊韓國時，不僅在機場感受仁川，也能夠多多了解仁川的魅力，仁川觀光公社特別於陽明山打造「1883仁川文化觀光中心」，透過休閒的咖啡時光，提供仁川旅遊的最新資訊。

全新設立的「1883仁川文化觀光中心」，位於陽明山美軍宿舍區的「戲咖啡」內。透過與「亞洲朋友」合作，將原本的咖啡店化身成為傳統韓式的「舍廊房」。不僅提供原本的咖啡、飲品、輕食，並且還加上韓國青紗燈籠、傳統遊戲、仁川旅遊資訊書等內容，讓喜愛仁川的民眾，可以一邊啜飲咖啡，同時感受當地的特色。此外，現場還提供「韓服租借」的服務，凡符合低消條件，就可換穿韓服打卡、拍照，更添互動性。

根據官方表示，1883年為韓國仁川港開港的時間，因此取名為「1883仁川」，藉此傳達仁川開港的歷史與文化。此外，陽明山上的中國文化大學，擁有韓文系、觀光系等科系，透過地利之便，也可以讓仁川與相關產業的台灣學生交流。為回饋地方，包括文化大學學生、軍警義消等身份者，也可享飲料優惠折扣。未來也可透過講座等型態，持續推廣仁川觀光。

「1883仁川文化觀光中心」所處的戲咖啡，位於陽明山美軍宿舍區。記者陳睿中／攝影
「1883仁川文化觀光中心」所處的戲咖啡，位於陽明山美軍宿舍區。記者陳睿中／攝影
中心設有傳統的韓式遊戲，供民眾趣味挑戰。記者陳睿中／攝影
中心設有傳統的韓式遊戲，供民眾趣味挑戰。記者陳睿中／攝影
「1883仁川文化觀光中心」提供有韓服租借服務，讓民眾可以變裝拍照。記者陳睿中／攝影
「1883仁川文化觀光中心」提供有韓服租借服務，讓民眾可以變裝拍照。記者陳睿中／攝影
1883仁川文化觀光中心以戲咖啡為基礎，提供閒適的餐飲空間。記者陳睿中／攝影
1883仁川文化觀光中心以戲咖啡為基礎，提供閒適的餐飲空間。記者陳睿中／攝影
中心內提供有仁川旅遊資訊。記者陳睿中／攝影
中心內提供有仁川旅遊資訊。記者陳睿中／攝影
室內空間可見到許多仁川相關的裝飾元素。記者陳睿中／攝影
室內空間可見到許多仁川相關的裝飾元素。記者陳睿中／攝影

咖啡店 陽明山

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