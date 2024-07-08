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慶7000店！7-ELEVEN消費滿額抽黃金11兩 買全家指定鮮食送你去美國看MLB

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」，古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。記者黃筱晴／攝影
超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」，古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。記者黃筱晴／攝影

熱到要融化，7-ELEVEN讓你不出遠門就能吃到台南在地小吃。歡慶台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」本週閃耀開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-ELEVEN自7月10日起以「在地小吃」、「必買伴手禮」2大主題企劃一系列鮮食、甜點、飲品超過15款商品，並在店內打造主題商品專區、推出全店優惠活動，讓消費者在全台7-ELEVEN都能體驗到台南獨特的飲食文化魅力。

7-ELEVEN也預告，全台門市於7月10日起至7月16日陸續推出系列歡慶活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日起至16日消費滿250元再送刮刮卡1張（可累贈，限量送完為止），張張有獎，有機會抽中7,000店紀念黃金（11兩）。

鮮食新品此次特別與台南晶英酒店合作，從府城經典早正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發多款台南味的經典美食，其中以台南小吃代表之一的「肉燥」做為靈感，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」，古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。另一款「府城透抽炒意麵」使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，香氣十足。

特別的是，7-ELEVEN首度開賣南部冰果室獨有的「薑汁醬油膏番茄」，晶英主廚特調「薑汁醬油膏」鹹甜回甘帶點微辣薑味，還沒吃過的肯定要嚐鮮；還有在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」、「愛文芒果慕斯杯」酸甜清爽適合夏日享用。

為歡慶第7,000家7-ELEVEN「首府門市」全新里程碑，7-ELEVEN蒐整歷代經典制服製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共6代制服肯定又要讓收藏控瘋狂。每款450元，共6款全台門市限量開賣。

全家便利商店則是搶搭MLB美國職棒大聯盟賽事熱潮，宣布成為MLB台灣官方指定合作夥伴，推出一系列

咖啡、鮮食換上MLB主題新裝。7月10日起至8月20日，會員購買全家任一全明星鮮食商品，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，包含美國雙人來回機票、住宿旅遊金、MLB總冠軍門票2張，價值超過20萬元。

Let’s Café於7月10日至8月20日期間推出限定聯名杯款，有洛杉磯道奇隊、洛杉磯天使隊、紐約洋基隊、亞特蘭勇士隊、聖地牙哥教士隊、亞利桑納響尾蛇隊共6款，特大杯則推出美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式。

另外也將大谷翔平、Aaron Judge「法官」賈吉、Fernando Tatis Jr.小帝士、Mike Trout神鱒、Ronald Acuna Jr.阿酷、Corbin Carroll卡仔等6大球星，以及MLB各球隊隊徽為活動視覺設計，將熟食區熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋及大蕉點大號香蕉換上新裝，讓追球賽更有臨場感。

會員APP也同步推出MLB周邊商品點數加價購活動，最低使用800點會員點數+896元，或20萬點免費換，即可換購MLB潮流棒球帽。

7-ELEVEN 首度開賣南部冰果室獨有的「薑汁醬油膏番茄」。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 首度開賣南部冰果室獨有的「薑汁醬油膏番茄」。記者黃筱晴／攝影
選用在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」、「愛文芒果慕斯杯」酸甜清爽適合夏日享用。圖／7-ELEVEN提供
選用在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」、「愛文芒果慕斯杯」酸甜清爽適合夏日享用。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店宣布成為MLB台灣官方指定合作夥伴，線上線下同步應援賽事。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布成為MLB台灣官方指定合作夥伴，線上線下同步應援賽事。圖／全家便利商店提供
全家熟食區換上MLB風格新包裝，追球賽更有臨場感。圖／全家便利商店提供
全家熟食區換上MLB風格新包裝，追球賽更有臨場感。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN蒐整歷代經典制服製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN蒐整歷代經典制服製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台南晶英酒店合作，從府城經典早正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發多款台南味的經典美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台南晶英酒店合作，從府城經典早正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發多款台南味的經典美食。圖／7-ELEVEN提供
「府城透抽炒意麵」使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，香氣十足。記者黃筱晴／攝影
「府城透抽炒意麵」使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，香氣十足。記者黃筱晴／攝影
Let’s Café於7月10日至8月20日期間推出限定聯名杯款。圖／全家便利商店提供
Let’s Café於7月10日至8月20日期間推出限定聯名杯款。圖／全家便利商店提供

制服 台南 芒果

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