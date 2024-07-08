PALLADIUM 77周年與7月壽星同慶 限時5天全品項7折
法國軍靴品牌PALLADIUM今年正式創立滿77周年，7月生日月將推出一系列優惠回饋消費者，第一波超殺限時優惠活動將於7/10-7/14限時5天登場，7月壽星只要出示憑身分證、健保卡、護照、駕照等身分證明文件於品牌全台門市。不論是經典防水靴款、潮流鞋款、服飾配件全品項皆享7折專屬生日優惠。
PALLADIUM自1947年推出第一雙由飛機輪胎原料的帆布與輪胎橡膠製作的軍靴後，今年創立滿77周年。PALLADIUM迎接生日慶，除了推出歷年最強優惠，也同步推出全新法式復古運動系列服飾，由藝人檀健次演繹復古運動潮流，此系列包含復古教練外套、潮流運動短袖T恤、復古POLO衫、復古運動短褲等多項新品，整體配色將紅、白、藍法國國旗配色融入設計中，刺繡標誌更展現出細節與質感，今夏正逢巴黎奧運，就用法式復古運動風潮一起熱血應援。
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