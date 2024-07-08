舊換新享好康！亞果元素磁吸配件優惠換購再抽日本機票 德誼生日慶iPad Air加碼回饋10%

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除驚喜價外，現場加入官方LINE簽到並完成指定任務、上傳舊換新購買明細，即可登錄加碼抽獎活動，抽iPhone 15及台北日本來回機票等好禮。不方便前往門市的民眾，亦可透過亞果元素官方LINE帳號（https://lin.ee/0vJVttn）留言並郵寄舊品，經工作人員確認後即會發送優惠序號，可於活動期間內於亞果元素線上商城換購。

而想要直接入手蘋果新機的民眾，則不能錯過德誼數位20周年精選優惠，即日起至8月31日止，購買蘋果指定商品搭配方案，豪華配件帶回家；iPad Pro M4申辦門號最高省22,000元；iPad Air全系列舊換新再加碼回饋10%回收金。8月31日前至全台德誼門市或網路門市，消費滿2,000元即可參加發票登錄抽負離子高速吹風機，門市曬照再抽Vitantonio迷你隨行杯果汁機。

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