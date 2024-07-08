快訊

苦盡甘來！4生肖下半年財運滾滾 鼠、猴投資抓準良機大豐收

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊換新享好康！亞果元素磁吸配件優惠換購再抽日本機票 德誼生日慶iPad Air加碼回饋10%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
旅行必備磁吸充電系列出遊24小時不斷電，Mag 3摺疊式三合一旅行磁吸充電座，體積超小巧。圖／亞果元素提供
旅行必備磁吸充電系列出遊24小時不斷電，Mag 3摺疊式三合一旅行磁吸充電座，體積超小巧。圖／亞果元素提供

想用更優惠的價格將手邊3C裝置、配件舊換新，快把握暑假這一波！看準暑假期間旺盛的旅行充電需求，亞果元素今年擴大舉辦「舊換新」活動，結合線上與實體共近170個銷售據點，更納入熱門「磁吸」商品，即日起至7月31日期間，只要持不限廠牌的舊款商品前往全台指定通路門市，就可以用最低290元的超值價換購極簡Mag 3摺疊式三合一旅行磁吸式無線充電座、高顏值大容量GRAVITY CS5/CS10支架式磁吸行動電源、CASA MS100/MS200 USB-C對USB-C磁吸充電線。

除驚喜價外，現場加入官方LINE簽到並完成指定任務、上傳舊換新購買明細，即可登錄加碼抽獎活動，抽iPhone 15及台北日本來回機票等好禮。不方便前往門市的民眾，亦可透過亞果元素官方LINE帳號（https://lin.ee/0vJVttn）留言並郵寄舊品，經工作人員確認後即會發送優惠序號，可於活動期間內於亞果元素線上商城換購。

而想要直接入手蘋果新機的民眾，則不能錯過德誼數位20周年精選優惠，即日起至8月31日止，購買蘋果指定商品搭配方案，豪華配件帶回家；iPad Pro M4申辦門號最高省22,000元；iPad Air全系列舊換新再加碼回饋10%回收金。8月31日前至全台德誼門市或網路門市，消費滿2,000元即可參加發票登錄抽負離子高速吹風機，門市曬照再抽Vitantonio迷你隨行杯果汁機。

德誼數位7月另加碼全台門市推MacBook全系列搭購指定保險享好禮2選1，送「電腦配件套組」含螢幕保護貼、鍵盤保護膜、品牌電腦包、多功能轉接器或電腦9.7折優惠；選購iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max送價值2,760元雙重防護組，多種配件免費送，購入新機最省心。

另外，7月新會員同慶，入會最高享700元配件購物金；持指定3家秀泰影城當日電影票根，至德誼限定門市可享Mac/iPhone/iPad/Apple Watch/指定品牌周邊配件，單筆消費滿1,000元現折200元。7月起更限量推出「德誼 × CUPPY 20周年聯名禮盒」，建議售價990元，內含冷萃精品咖啡經典組12入、Mageasy手機掛繩1條，吃喝玩樂用品一站滿足。

德誼20周年生日慶，限量推出「德誼 × CUPPY 20周年聯名禮盒」。圖／德誼數位提供
德誼20周年生日慶，限量推出「德誼 × CUPPY 20周年聯名禮盒」。圖／德誼數位提供
購買蘋果指定商品搭配方案，MacBook電腦包、iPhone手機殼或防駭軟體等豪華配件隨心選。圖／德誼數位提供
購買蘋果指定商品搭配方案，MacBook電腦包、iPhone手機殼或防駭軟體等豪華配件隨心選。圖／德誼數位提供
7月新會員同慶，入會最高享700元配件購物金，眾多配件任你挑。圖／德誼數位提供
7月新會員同慶，入會最高享700元配件購物金，眾多配件任你挑。圖／德誼數位提供
Mag 3摺疊式三合一旅行磁吸充電座，一機多充的設計節省攜帶空間。圖／亞果元素提供
Mag 3摺疊式三合一旅行磁吸充電座，一機多充的設計節省攜帶空間。圖／亞果元素提供
亞果元素CASA MS系列USB-C對USB-C 60W磁吸充電線可以為裝置充電與資料傳輸。圖／亞果元素提供
亞果元素CASA MS系列USB-C對USB-C 60W磁吸充電線可以為裝置充電與資料傳輸。圖／亞果元素提供
亞果元素「2024舊換新超吸任務」結合線上與實體共近170個銷售據點，7月限時熱鬧展開。圖／亞果元素提供
亞果元素「2024舊換新超吸任務」結合線上與實體共近170個銷售據點，7月限時熱鬧展開。圖／亞果元素提供

LINE 品牌 售價

延伸閱讀

日本、柬埔寨合作 掃除烏克蘭境內地雷

棒球／U23培訓交流賽單日雙重賽 三分砲擊敗捷克卻不敵日本

日本「大間媽祖」遶境滿滿台灣味 朝天宮組團共襄盛舉

日本京都人氣飯糰「京都御握丸 ONIMARU」登台！天婦羅、炙燒統統有，再享集點免費吃

相關新聞

舊換新享好康！亞果元素磁吸配件優惠換購再抽日本機票 德誼生日慶iPad Air加碼回饋10%

想用更優惠的價格將手邊3C裝置、配件舊換新，快把握暑假這一波！看準暑假期間旺盛的旅行充電需求，亞果元素今年擴大舉辦「舊換...

「第三屆500Young青年論壇」開放報名！青年作主，潮流啟動：經典創新與共創美好的跨界共議

長期耕耘青年倡議、挖掘各領域議題的質感媒體《500輯》，2022年首次籌辦以1990年後出生的青年為主角的獎項「500Y...

foodpanda聯名Under Armour推應援派對箱 滿滿零食飲料還有機會輕鬆入手跑鞋

2024巴黎奧運即將盛大登場，迎接4年一度的運動盛事，foodpanda再度推出聯名應援派對箱，今年特別攜手運動品牌Un...

漫畫大熱拿下書店暢銷冠軍 50歲史奴比有禪味更具魅力

時序來到7月，各大書店也紛紛公布上半年的新書暢銷排行榜。今年首次出現漫畫奪下排行榜冠軍的特殊現象，「排球少年！！十週年編...

書店上半年暢銷榜 漫畫首度奪冠

「排球少年」魅力無法擋，各大書店公布上半年新書暢銷排行榜，「排球少年！！十周年編年史」拿下博客來第一名，這也是首次漫畫奪...

英迪格 賞阿里山日出

在英迪格飯店就能欣賞阿里山日出，開幕以來一房難求，跟著有行旅入住英迪格和太陽一起醒來，走訪水山步道，賞千年紅檜；漫步台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。