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食農教育「大富翁遊台灣」起跑 總獎金達10萬元

中央社／ 台北8日電

把握暑假到來，農業部今天起推「盛夏食農趣：大富翁遊台灣」活動，以大富翁遊戲前進各縣市，展開食農知識問答遊戲，活動至8月16日止，並可拿多種好禮，總獎金新台幣10萬元。

為推動食農教育，農業部資訊司發布資訊指出，已建置「食農教育資訊整合平台」，7月8日起至8月16日止，特地舉辦「盛夏食農趣：大富翁遊台灣 」活動，期間將到全國各縣市展開知識問答遊戲，讓參與者從中認識、學習各地的農產知識，今年並特地加入「宜花東特別關卡」，深入體驗東台灣特色。

為鼓勵更多人參與，資訊司並說，參與者將有機會抽中現金新台幣1萬元、廚房家電、全聯禮券2000元、7-11虛擬商品卡500元等多種好禮，遊戲總獎金超過10萬元，呼籲民眾踴躍參加；詳情可至「食農教育資訊整合平台」或活動網頁https://fae.moa.gov.tw/2024event/ 查詢。

資訊司補充，已建置的「食農教育資訊整合平台」，整合各界食農教育資訊、活動、課程和人才庫，並提供教案、教材、食譜、場域等學習資源；平台並設計「台灣農產地圖」，從農業生產、營養健康到飲食文化等層面，介紹台灣豐富的農漁畜產品，歡迎各界多加使用。

富翁 農業部 食農教育

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