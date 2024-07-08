森林旅遊護照開賣 珍藏經典山林風光還有好康

林業署表示，為鼓勵民眾親近山林，今天起首度推出「森林旅遊護照」，定價新台幣499元，含26處森林育樂場域風景照，並送6張國家森林遊樂區半價優惠券，集滿戳章還可免費入園。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞指出，8日起首度推出「森林旅遊護照」，可在「森林好好玩」網站、國家書店（台北市中山區松江路209號，電話：02 -25180207）、五南文化廣場（台中市中區中山路6號，電話：04-22260330）網路書店購買，定價499元。

林業署森林育樂組組長李允中說，歷經2年精選，此護照濃縮了19處國家森林遊樂區、3處平地森林園區及4處林業文化園區等，共26處森林育樂場域經典美景；以精煉的圖像設計，使用國際森林管理委員會（FSC）認證的高白象牙紙重現美景，將台灣山林照全數收藏，且護照還附贈優惠券。

他說，加送6張國家森林遊樂區半票優惠券，且出遊時至各森林育樂場域出示護照，還可免費獲場域限定款精美紀念票1張。

他指出，民眾持護照前往各場域走訪時，可蒐集專屬戳章，每集滿5、10、15及20枚，即可享免費入園1次；集滿26枚戳章，則加送林業保育署獨家神秘好禮。

另外，李允中說明，購買後至森林旅遊護照活動網頁登入序號，將加贈驚喜福袋，有機會獲得小黃喉貂、小食蟹獴布偶等超人氣獎品，並可參加每季抽獎活動，有機會獲得觀霧山莊平日住房優惠券、墾丁夏都沙灘酒店雙人房免費住宿優惠券、太平山莊優先訂房權，以及超可愛大黃喉貂布偶等好禮。