「第三屆500Young青年論壇」開放報名！青年作主，潮流啟動：經典創新與共創美好的跨界共議

長期耕耘青年倡議、挖掘各領域議題的質感媒體《500輯》，2022年首次籌辦以1990年後出生的青年為主角的獎項「500Young」，因年輕世代的靈感哲學與高行動力是台灣社會上的重要存在，我們確信這群人具備賦予時代全新面貌的能量。今年500Young邁入第三屆，也將邀請本屆得主擔任青年論壇講者。他們將從各自的角度出發，分享寶貴的經驗與見解，旨在連結更多年輕人，促進多元觀點的碰撞與交流。

第三屆500Young青年論壇將於7月27日（六）於台北101獨一文創隆重舉辦。透過兩場聚焦在「共創美好」、「經典創新」的主題論壇中，本屆各領域優秀的青年得獎者們與商業品牌行銷代表們，共同探討在現代創作環境中平衡創意與市場需求，分享他們發想、創作過程中的經驗與理念。

「第三屆500Young青年論壇」場次一【成為一道光 · 點亮世界】點此報名。圖／500輯提供

第一場「成為一道光 · 點亮世界」與談人包含獨立音樂經紀人嚴敏、刺繡藝術家陳聖文以及永豐金控副總經理、永豐銀行副總經理湯曼琪。嚴敏致力於將台灣獨立音樂創作者推向國際市場，並嘗試多樣化的音樂表現形式，打開不同於場域的表演機會，讓台灣獨立音樂在海外得到更多認同。藝術家陳聖文以傳統刺繡藝術創作反映社會與環境議題的作品。永豐金控近來以「翻轉金融 · 共創美好生活」的品牌理念，扶植地方小店創業者、贊助舉辦500Young青年獎項等。在這場論壇中，三方跨界交流，共同分享將創作推向國際的動力與策略，促成更多合作與突破。

「第三屆500Young青年論壇」場次二【經典技藝·創新展演】點此報名。圖／500輯提供

第二場」經典技藝 · 創新展演」邀請香色主廚邱一中、視覺設計師何庭安以及臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘。邱一中去年甫受到米其林指南青睞，有望躋身星級主廚，何庭安深具品牌思維的設計服務，作品數度獲國際設計大獎，麥卡倫提出「200 Years Young」的傳承與彌新的概念。本場論壇將探討如何在千百年的工藝技法中找到靈感，並在當代創作環境下平衡創意與市場需求；同時分享如何在尊重過去的同時，演繹出創新的未來，以及在創作過程中體現可持續發展的理念。

論壇講座報名方式與詳細資訊請見下方說明，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，若有興趣請務必把握機會。

500Young 2024

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross

贊助品牌｜鞋全家福

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