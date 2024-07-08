foodpanda聯名Under Armour推應援派對箱 滿滿零食飲料還有機會輕鬆入手跑鞋

2024巴黎奧運即將盛大登場，迎接4年一度的運動盛事，foodpanda再度推出聯名應援派對箱，今年特別攜手運動品牌Under Armour，即日起至8月9日期間，於foodpanda生鮮雜貨專區「家樂福」指定門市限量販售，每組666元，邀請民眾一起為中華健兒加油。

foodpanda此次首度攜手運動品牌Under Armour推出聯名應援箱，箱內包含應援加油棒、應援手拉旗，一秒炒熱氣氛，更棒的是還有多款Under Armour精選商品隨機出貨讓大家試手氣，包括Under Armour × TANA聯名帆布袋、運動環保鋼杯、Storm運動短T-Shirt、Storm防潑水腰包，還有Under Armour Infinite Pro跑鞋兌換券，有機會用超划算價格入手市價高達4,580元的Under Armour Infinite Pro跑鞋。

除了運動迷喜愛的UA商品、應援小物之外，箱內還有宅在家熬夜看比賽必備的各種物品都貼心幫你設想好，包括高露潔抗敏專家牙膏牙齦護理牙膏、Tempo奢柔四層抽取式衛生紙80抽、Tempo x 貓福珊迪限量款抗菌倍護濕巾迷你裝、Tempo x 貓福珊迪4層迷你紙手帕，以及提神能量飲、超涼口香糖、咖啡以及超涮嘴零食塞滿滿，打開應援箱一次滿足，絕對箱箱物超所值。