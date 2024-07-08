漫畫大熱拿下書店暢銷冠軍 50歲史奴比有禪味更具魅力

時序來到7月，各大書店也紛紛公布上半年的新書暢銷排行榜。今年首次出現漫畫奪下排行榜冠軍的特殊現象，「排球少年！！十週年編年史」拿下博客來第一名、誠品第三名。美國超人氣漫畫角色史努比誕生半世紀魅力不減，聯手詩人、僧侶和精神醫師完成的心靈系漫畫，在誠品的新書暢銷榜前十名中奪下兩席，博客來也拿到第十名。書市中圖像的魅力是否已超越文字，值得關注。

日本漫畫家古館春一於2012年起連載的少年漫畫「排球少年」，推出紀念版「排球少年！！10週年編年史」氣勢如虹，躍上誠品、博客來暢銷榜。人氣動漫「葬送的芙莉蓮」、「間諜家家酒 」也是新作一出便攻上博客來前十名。博客來指出，上半年漫畫/圖文書與心理勵志類表現亮眼，在前十名榜單各占三個名次。

還有甚麼比「地表最有智慧小狗」史努比說出的智慧禪語，更能帶給人們療癒的力量？攜手日本僧人作家枡野俊明、詩人谷川俊太郎與臨床精神科醫師跨界創作的史奴比漫畫集「今天不會都是壞事」、「好事即將發生」，結合經典漫畫與禪語錄，一上市就攻佔博客來和誠品暢銷榜前十名。

台股創新高再度帶動投資理財書籍熱銷。台股神秘交易員巨人傑首度出版的「巨人思維」拿下博客來第二名與誠品第六名。全球暢銷書「致富心態」作者新作「一如既往」拿下誠品第二名與博客來第五名。博客來分析，大環境壓力促使更多人關注被動收入，讀者對投資理財知識的需求持續增加。

電子書排行榜則呈現截然不同的局面。台灣最大電子書服務平台Readmoo 讀墨電子書公布的百大暢銷書，前三名由長青話題書「蛤蟆先生去看心理師」、「我可能錯了」、「底層邏輯」拿下，證明心理療癒書籍依然是亂世讀者最需要的心靈雞湯。讀墨分析百大書榜中的前三名，小說仍是電子書讀者最愛；商管理財書籍穩坐第二大，社科類書籍則是第三大勢力，主題集中在兩岸、國際情勢和家庭關係。